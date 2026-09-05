Don Francisco regresa a Univisión con "Gigantes con Don Francisco"

El presentador Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, en una imagen de archivo. ( EFE/SEBASTIÁN SILVA/ARCHIVO )

Después de más de cinco décadas como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión hispana, Don Francisco está listo para regresar a la pantalla con un nuevo proyecto: "Gigantes con Don Francisco", una serie de programas especiales que llegará a la televisión el próximo mes de octubre.

El comunicador chileno anunció su regreso a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde compartió algunos detalles de este renovado formato, que busca conectar nuevamente con el público latino y celebrar las historias de grandes personalidades del entretenimiento.

"Gigantes con Don Francisco" combinará entrevistas, sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables. El espacio reunirá a reconocidos artistas y figuras latinas para conversar sobre sus vidas, carreras y aquellos momentos que han dejado huella en varias generaciones.

El programa también pretende convertirse en un punto de encuentro para la familia hispana, evocando recuerdos de épocas en las que la televisión logró reunir a millones de personas frente a la pantalla.

"Será un encuentro entre lo que vivimos juntos y lo que somos hoy. Estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes", expresó Don Francisco al anunciar su regreso.

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La nueva propuesta llega luego de una extensa trayectoria televisiva marcada principalmente por "Sábado Gigante", programa de variedades que durante más de cinco décadas convirtió a Don Francisco en un referente de la televisión en español y en una figura reconocida por varias generaciones de espectadores.

de variedades que durante convirtió a en un referente de la en español y en una figura reconocida por varias generaciones de espectadores. Con "Gigantes con Don Francisco", el presentador apuesta por un formato renovado que combina su experiencia, la nostalgia por los grandes momentos de la televisión y conversaciones con algunas de las personalidades latinas más influyentes.