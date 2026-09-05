La dominicana Joheirry Mola continúa avanzando en Miss World 2026 y, tras conquistar un puesto en el Top 12, dejó claro que su aspiración a la corona está acompañada de un mensaje de propósito, servicio y educación.

Durante la competencia, Mola respondió a la pregunta sobre cuáles considera que son las cualidades fundamentales para representar a Miss World Américas y el Caribe, destacando su experiencia como mujer y como maestra.

Con un saludo a Vietnam y a República Dominicana, la candidata explicó que busca representar la historia de una mujer que ha sabido superar obstáculos y que entiende que la belleza trasciende lo físico.

"Como mujer, quiero aportar la historia de una mujer que ha roto barreras, que sabe que la belleza física no lo es todo y que su propósito es más grande que ella misma", expresó.

Mola también llevó su respuesta hacia uno de los aspectos que ha marcado su proyecto personal: la educación y el trabajo con niños.

"Como maestra, me hace muy feliz poder aportar conocimientos a mis niños, pero quiero que ellos sepan que la vida se trata de tener un propósito y de servir", afirmó.

La dominicana cerró su intervención con una metáfora relacionada con su labor educativa, al señalar que su objetivo no es únicamente enseñar desde el aula, sino preparar a los niños para afrontar la vida.

"Quiero verlo reflejado en la mesa, pero también quiero preparar los asientos para que ellos estén preparados para la vida", sostuvo.

En busca del Top 5

Con su clasificación al Top 12, Mola mantiene sus posibilidades de continuar avanzando en la competencia y ahora busca convertirse en una de las cinco finalistas de Miss World 2026.

La dominicana llegó a esta instancia después de haber asegurado previamente su clasificación al Top 40 tras ganar el desafío Top Model de Américas y el Caribe.

Ahora, Mola busca dar un nuevo paso en la competencia y mantener a República Dominicana entre las candidatas con posibilidades de alcanzar la corona de Miss World.

La respuesta de la criolla ¿Qué cualidades posees que son fundamentales para ser Miss World Américas y el Caribe? Xin chào, Vietnam. Buenos días, República Dominicana. Como mujer, quiero aportar la historia de una mujer que ha roto barreras, que sabe que la belleza física no lo es todo y que su propósito es más grande que ella misma. Y como maestra, me hace muy feliz poder aportar conocimientos a mis niños, pero quiero que ellos sepan que la vida se trata de tener un propósito y de servir. Y quiero verlo reflejado en la mesa, pero también quiero preparar los asientos para que ellos estén preparados para la vida. Gracias. Muchas gracias.