Joheirry Mola recibe felicitaciones de Abinader y funcionarios por su victoria en el Miss Mundo

La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola (c) reacciona al ganar la corona de Miss Mundo 2026 este sábado 5 de septiembre de 2026, tras imponerse en la final a la española Elisabeth Reynés, en una gala celebrada en la ciudad costera de Nha Trang (Vietnam). ( EFE/ HÉCTOR PEREIRA )

Este sábado, la joven Joheirry Mola, recibió las felicitaciones del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y otros funcionarios dominicanos por conquistar la corona de Miss Mundo 2026 y convertirse en la segunda dominicana en obtener el título.

A través de sus cuentas en la red social X, las autoridades destacaron el logro de la modelo y administradora de 24 años, así como su preparación y el mensaje sobre educación, servicio y propósito que promovió durante su participación en el certamen internacional.

"Hoy hiciste historia al conquistar para la República Dominicana la corona de Miss Mundo, 44 años después de nuestra primera victoria", escribió Abinader. El mandatario agregó que el país celebra el logro alcanzado por la representante dominicana.

¡Qué orgullo, Joheirry!



Hoy hiciste historia al conquistar para la República Dominicana la corona de Miss Mundo, 44 años después de nuestra primera victoria.



¡Felicidades por este gran logro! Todo un país celebra contigo. #MissWorldpic.twitter.com/EdE7SfZ7eF — Luis Abinader (@luisabinader) September 5, 2026

De igual forma, la vicepresidenta Raquel Peña felicitó a Mola y recordó que tuvo la oportunidad de recibirla anteriormente en su despacho, donde, según expresó, conoció a una joven "preparada y determinada a alcanzar su sueño".

La primera dama, Raquel Arbaje, resaltó los años de preparación, esfuerzo y perseverancia que precedieron a la coronación. "Joheirry, qué alegría verte recibir la corona de Miss Mundo 2026", manifestó.

A su vez, el ministro de Turismo, David Collado, se sumó a las felicitaciones y señaló que Mola obtuvo la corona llevando un mensaje centrado en el propósito, el servicio y la educación. "Una representación que habla de talento, valores y compromiso, y que hoy inspira a todo un país", expresó en su publicación.

Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, se sumó a las felicitaciones valorando el trabajo de la nueva Miss Mundo en favor de la educación y el servicio, así como sus iniciativas dirigidas a crear oportunidades para niños y jóvenes. En su mensaje, sostuvo que la dominicana proyectó internacionalmente una imagen del país vinculada con la solidaridad y la vocación de servicio.

Segunda corona para República Dominicana

Mola obtuvo el título 44 años después de que Mariasela Álvarez se convirtiera, en 1982, en la primera dominicana en ganar Miss Mundo.

Durante la ronda de preguntas del certamen, la joven afirmó que su visión de la belleza trasciende la apariencia física y está relacionada con la capacidad de generar cambios positivos en la sociedad.

La dominicana, quien se desempeña como maestra, también centró parte de su mensaje en la educación y el trabajo con niños, al señalar que busca transmitir la importancia de tener un propósito y servir a los demás.

Con su coronación, Mola se convierte en la segunda representante de República Dominicana en obtener el título de Miss Mundo y pone fin a una espera de más de cuatro décadas para el país en este certamen.