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Perdida Mente
Perdida Mente

Perdida Mente sube a escena en Santiago entre humor, emociones y recuerdos

El público santiaguero respondió de manera positiva durante la primera función, realizada el viernes 4 de septiembre

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Perdida Mente sube a escena en Santiago entre humor, emociones y recuerdos
Cecilia García en una escena de la obra Perdida Mente. (DIARIO LIBRE)

Entre risas, emociones y momentos para reflexionar, la obra teatral Perdida Mente llegó a la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, donde el público disfrutó de la primera de sus dos funciones en Santiago.

El montaje es protagonizado por las reconocidas actrices Cecilia García, Karina Noble, Olga Bucarelli, Pachy Méndez y Laura Rivera.

La obra aborda de una manera entretenida temas como la felicidad, la memoria, las relaciones humanas y los cambios que llegan con las distintas etapas de la vida.

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Cecilia García en la obra. (DIARIO LIBRE)

El público santiaguero respondió de manera positiva durante la primera función, realizada el viernes 4 de septiembre

Al finalizar la presentación las integrantes del elenco agradecieron el respaldo recibido y animaron a compartir la experiencia con sus familiares y amigos que no han visto la obra.

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Olga Bucarelli y Cecilia García, en la escena. (DIARIO LIBRE)

El montaje fue dedicada a la memoria de Lourdes López, a quien definieron como una hermana y una querida amiga que ya no está físicamente con ellas, pero que sigue presente a través de los recuerdos y el cariño que le guardan.

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Cecilia García. (DIARIO LIBRE)

La obra de Mariela  Asencio y José María Muscari, contó con la dirección de Carlos Espinal quien agradeció al personal y a la dirección del Gran Teatro del Cibao por el respaldo durante su estadía en Santiago, ciudad que describieron como cada vez más hermosa.

Más

  • Perdida Mente continuará la noche de este sábado en el mismo escenario, donde el público podrá disfrutar de una segunda función de la propuesta teatral. 
  • El evento está pautado para las 8:00 de la noche.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.