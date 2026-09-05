Perdida Mente sube a escena en Santiago entre humor, emociones y recuerdos

Cecilia García en una escena de la obra Perdida Mente. ( DIARIO LIBRE )

Entre risas, emociones y momentos para reflexionar, la obra teatral Perdida Mente llegó a la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, donde el público disfrutó de la primera de sus dos funciones en Santiago.

El montaje es protagonizado por las reconocidas actrices Cecilia García, Karina Noble, Olga Bucarelli, Pachy Méndez y Laura Rivera.

La obra aborda de una manera entretenida temas como la felicidad, la memoria, las relaciones humanas y los cambios que llegan con las distintas etapas de la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-103616-am-1-ad6611a0.jpeg Cecilia García en la obra. (DIARIO LIBRE)

El público santiaguero respondió de manera positiva durante la primera función, realizada el viernes 4 de septiembre.

Al finalizar la presentación las integrantes del elenco agradecieron el respaldo recibido y animaron a compartir la experiencia con sus familiares y amigos que no han visto la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-103617-am-2-bc6f769c.jpeg Olga Bucarelli y Cecilia García, en la escena. (DIARIO LIBRE)

El montaje fue dedicada a la memoria de Lourdes López, a quien definieron como una hermana y una querida amiga que ya no está físicamente con ellas, pero que sigue presente a través de los recuerdos y el cariño que le guardan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-103616-am-b5bfba0a.jpeg Cecilia García. (DIARIO LIBRE)

La obra de Mariela Asencio y José María Muscari, contó con la dirección de Carlos Espinal quien agradeció al personal y a la dirección del Gran Teatro del Cibao por el respaldo durante su estadía en Santiago, ciudad que describieron como cada vez más hermosa.

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Perdida Mente continuará la noche de este sábado en el mismo escenario , donde el público podrá disfrutar de una segunda función de la propuesta teatral.

continuará la noche de este sábado en el , donde el público podrá disfrutar de una de la propuesta teatral. El evento está pautado para las 8:00 de la noche.