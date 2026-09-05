Joheirry Mola: la docente y locutora que devolvió a RD la corona de Miss Mundo

La dominicana Joheirry Mola saluda al público tras ser coronada como Miss Mundo 2026. ( AFP )

Joheirry Mola rompió un vacío de coronas en el Miss Mundo que se había extendido po años.

Este sábado, en la ciudad vietnamita de Nha Trang, la dominicana Joheirry Mola dio el último paso de un recorrido que comenzó lejos de las pasarelas y que tiene en la educación y la comunicación sus principales puntos de partida.

Frente a 111 candidatas de distintas partes del mundo, Mola fue proclamada Miss Mundo 2026, después de superar en la final a la española Elisabeth Reynés.

Pero reducir su historia a una corona sería quedarse en la superficie.

Detrás de la banda de República Dominicana hay una mujer que ha transitado por las aulas como profesora, por los medios como comunicadora y por las pasarelas como modelo profesional. Una combinación que explica, en buena medida, la seguridad con la que asumió uno de los momentos más exigentes de su carrera.

Una reina formada lejos de los reflectores

Antes de que su nombre fuera pronunciado como el de la nueva Miss Mundo, Joheirry Mola ya había construido una identidad profesional propia.

Es graduada de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y ejerce como profesora de Literatura y Estudios Sociales en inglés. Esa faceta docente no ocupa un lugar secundario en su vida: forma parte de la manera en que entiende su relación con los demás y con las oportunidades que puede generar la educación.

Habla español e inglés y ha hecho de la comunicación una herramienta de trabajo.

Quizá por eso, cuando llegó la pregunta decisiva en la noche final, su respuesta no se apoyó exclusivamente en frases destinadas a impresionar. Mola habló de educación y defendió la enseñanza del inglés a los niños desde las escuelas como una vía para ampliar sus posibilidades de aprendizaje y comunicación con el mundo.

Fue una respuesta coherente con la mujer que estaba sobre el escenario.

La candidata que hablaba de educación era, al mismo tiempo, una educadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/8642aba2db96a15ddf6e9d3d0e5da0f9eb3d7465jpg-d0118f8c.jpeg Imagen de la agencia EFE que muestra a la dominicana tras su triunfo en Miss Mundo. (EFE)

Una voz dominicana frente al mundo

La historia de Mola también se ha contado frente a una cámara.

Como corresponsal de “Ventana a Quisqueya”, de Univision Nueva York, ha desarrollado trabajos relacionados con la cultura dominicana, asuntos sociales y las historias de la diáspora.

Su incursión en los medios le ha permitido moverse en un territorio que exige algo más que desenvolverse ante las cámaras: escuchar, preguntar, interpretar realidades y convertirlas en relatos capaces de conectar con una audiencia.

En marzo de 2026, esa experiencia la llevó a participar en la cobertura previa de los Premios Soberano para Univision, además de conducir encuentros con representantes de la prensa vinculados con la premiación.

Antes de ser coronada en Vietnam, por tanto, Mola ya sabía lo que significaba estar bajo presión, hablar ante una audiencia y representar una identidad nacional.

La diferencia es que esta vez la audiencia era el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/afp20260905c7fr4knv2highresvietnamworldmissbeautycontestjpg-d4b765d8.jpeg Joheirry Mola saluda tras ser coronada como Miss Mundo. (AFP)

El escenario internacional llegó después de la preparación

En 2025, Mola obtuvo el título de Miss World Dominican Republic, representando al Distrito Nacional.

Aquella corona nacional fue el punto de partida hacia una competencia mucho mayor. En Vietnam tuvo que enfrentarse a candidatas provenientes de 111 países y territorios, en un certamen que ha ido concediendo mayor importancia a la personalidad, la capacidad de expresión, el liderazgo y las causas sociales.

Mola consiguió una de las plazas entre las 40 semifinalistas al ganar el reto de pasarela de la región de Américas y el Caribe. Allí se midió con representantes de países como México, Colombia, Argentina y Venezuela, entre otras competidoras.

No fue, sin embargo, el último filtro.

La dominicana siguió avanzando mientras el grupo se reducía de 40 a 20, posteriormente a 12 y finalmente a seis.

En ese último tramo de la competencia permanecieron junto a ella las representantes de Malasia, Sudáfrica, Vietnam, Eritrea y España.

Y fue entonces cuando la competencia dejó de ser una posibilidad para convertirse en historia.

La única que habló en español

La final tuvo una particularidad que añadió otro matiz a la presencia dominicana.

Durante la ceremonia, Mola fue la única de las 111 candidatas que pronunció unas palabras en español.

En un escenario internacional dominado por la diversidad de idiomas, aquel gesto tuvo un peso simbólico: la nueva reina no necesitó desprenderse de su identidad para proyectarse internacionalmente.

Llevó consigo su idioma, su origen y una parte de la cultura que representaba.