"No me quería morir sin ver esto": Mariasela Álvarez tras segunda corona dominicana en Miss Mundo

Joheirry Mola y Mariasela Álvarez, unicas dominicanas ganadadoras de Miss Mundo, en sus respectivas coronaciones. ( FOTOS DE ARCHIVO | MISS WORLD OFICIAL / SHUTTERSTOCK )

Con lágrimas de emoción y un sentimiento de orgullo por el legado que ayudó a construir, Mariasela Álvarez reaccionó al triunfo de Joheirry Mola, quien este sábado se convirtió en la segunda dominicana en conquistar la corona de Miss Mundo, 44 años después de su histórica victoria.

Álvarez, quien hizo historia en 1982 al convertirse en la primera dominicana en ganar el prestigioso certamen internacional, compartió en sus redes sociales una imagen del momento en que Mola era coronada como la nueva reina mundial, acompañada de un mensaje en el que expresó la profunda emoción que le produjo ver nuevamente la corona en manos de una dominicana.

"Cuarenta y cuatro años después..., ¡por fin!", escribió Álvarez al comenzar su publicación.

La también comunicadora confesó que recibió la noticia del triunfo con lágrimas y una emoción que, según sus propias palabras, sintió como si se tratara del triunfo de una hija.

"Con la piel erizada y lágrimas en los ojos recibí la noticia del triunfo de Joheirry Mola en Miss World hace pocos minutos. ¡He llorado de emoción como si fuera mi propia hija!", expresó.

Álvarez destacó además las cualidades que pudo apreciar en Mola durante los días de competencia, entre ellas su belleza natural, inteligencia, seguridad y claridad respecto a sus propósitos.

"Lo poco que pude ver de ella en estos días me ha mostrado a una mujer de gran belleza natural, inteligente, segura de sí misma y con propósitos claros, todo lo que la organización de este concurso busca en su representante. ¡Una digna representación de la mujer dominicana!", manifestó.

"No me quería morir sin ver esto"

Para Álvarez, el triunfo de Mola tiene un significado que trasciende la competencia. Después de 44 años de espera, la corona vuelve a República Dominicana y completa un anhelo personal que la propia exreina había mantenido durante décadas.

"Los dominicanos debemos sentirnos muy orgullosos de su logro y yo en particular especialmente feliz pues he visto un deseo largamente acariciado hecho realidad. ¡No me quería morir sin ver esto!", escribió.

La frase resume la dimensión emocional del momento para quien fuera la primera dominicana en conquistar el título. Su victoria en 1982 abrió un capítulo histórico para el país que ahora Mola continúa con su triunfo en Miss World 2026.

Álvarez también expresó sus deseos para el reinado de la nueva soberana y pidió a Dios que le permita llevar la corona por el mundo con la misma dignidad con la que participó en el certamen.

"Dios bendiga a esta hermosa mujer y permita que a partir de hoy lleve su corona por el mundo con la misma dignidad con la que participó en este certamen, para orgullo de todo su pueblo", escribió.

Finalmente, la ex Miss Mundo cerró su mensaje con una celebración dirigida directamente a la nueva reina: "¡Salve hermosa reina del mundo!"

Un relevo histórico

El triunfo de Joheirry Mola marca un nuevo capítulo para República Dominicana en la historia de Miss World. La última vez que una dominicana había conquistado la corona fue en 1982, cuando Mariasela Álvarez hizo historia como la primera representante del país en ganar el certamen.

Ahora, 44 años después, Mola retoma ese legado y coloca nuevamente a República Dominicana en la cima de Miss World.

Para Álvarez, quien durante décadas llevó el título de única dominicana en alcanzar esa posición, la victoria de Mola representa también la continuidad de una historia que comenzó con su propia coronación y que este sábado encontró una nueva protagonista.