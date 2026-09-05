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Miss Mundo 2026
Miss Mundo 2026

República Dominicana más cerca de la corona de Miss Mundo 2026, Joheirry Mola avanzó al Top 6

El avance de la dominicana representa un momento histórico para el país y la coloca en la antesala de una segunda corona mundial.

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    República Dominicana más cerca de la corona de Miss Mundo 2026, Joheirry Mola avanzó al Top 6
    Joheirry Mola avanzó al Top 6 de Miss Mundo 2026 (CAPTURA YOUTUBE MISS WORLD)

    República Dominicana se encuentra a un paso de volver a conquistar la corona de Miss World. La representante dominicana, Joheirry Mola, avanzó al Top 6 de Miss World 2026, convirtiéndose en la única candidata de América y el Caribe que continúa en competencia.

    Mola logró su clasificación tras responder una de las preguntas decisivas de la competencia, en la que se le pidió explicar cuáles considera que son las cualidades fundamentales para representar a Miss World en las Américas y el Caribe.

    Su respuesta destacó valores como el liderazgo, la empatía, el compromiso y la capacidad de utilizar una plataforma internacional para generar un impacto positivo.

    El avance de la dominicana representa un momento histórico para el país y la coloca en la antesala de una segunda corona mundial.

    La única dominicana que ha ganado Miss World hasta ahora es Mariasela Álvarez, quien conquistó el título en 1982. Cuarenta y cuatro años después, Joheirry Mola tiene la oportunidad de repetir aquella hazaña y convertirse en la segunda dominicana en alcanzar la máxima corona del certamen.

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    • Con su pase al Top 6 y siendo la última representante de América en competencia, República Dominicana vuelve a soñar con la corona de Miss World.
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