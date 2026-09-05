República Dominicana vuelve a conquistar la corona de Miss Mundo 44 años después

Captura de video del momento en que la representante de República Dominicana gana la corona de Miss Mundo. ( YOUTUBE CAPTURA / MISS MUNDO 2026, )

Cuarenta y cuatro años después de que Mariasela Álvarez hiciera historia al convertirse en la primera dominicana en ganar la corona de Miss Mundo, República Dominicana vuelve a celebrar un triunfo histórico en el certamen internacional.

La dominicana Joheirry Mola se alzó con la corona de Miss Mundo 2026, convirtiéndose en la segunda representante del país en alcanzar este título y poniendo nuevamente la bandera dominicana en lo más alto de uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Más allá de su presencia sobre el escenario, Mola destacó durante su participación por un discurso centrado en el propósito, el servicio y la educación, valores que forman parte de su historia personal y de la manera en que entiende el papel de una reina de belleza.

Durante la ronda de preguntas, la dominicana dejó claro que su visión de la belleza trasciende lo físico y está vinculada con la capacidad de generar cambios positivos en la sociedad.

"Como mujer, quiero aportar la historia de una mujer que ha roto barreras, que sabe que la belleza física no lo es todo y que su propósito es más grande que ella misma", expresó Mola.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-05-at-125245-pm-28eebcd8.jpeg Joheirry Mola posa con su corona deMiss Mundo 2026. (CAPTURA DE VIDEO / MISS WORLD)

La nueva Miss World también llevó su respuesta hacia uno de los pilares de su proyecto personal: la educación y el trabajo con niños.

"Como maestra, me hace muy feliz poder aportar conocimientos a mis niños, pero quiero que ellos sepan que la vida se trata de tener un propósito y de servir", afirmó.

Su mensaje resume una de las facetas que Mola ha querido proyectar durante su camino hacia la corona: la de una mujer que utiliza su preparación y su plataforma para inspirar a otros, especialmente a las nuevas generaciones.

Una espera de 44 años

El triunfo de Mola marca un nuevo capítulo para República Dominicana en la historia de Miss World. La última vez que una dominicana había conquistado la corona fue en 1982, cuando Mariasela Álvarez se convirtió en la primera representante del país en ganar el certamen.

Ahora, 44 años después, Mola retoma ese legado y vuelve a colocar a República Dominicana en la cima del concurso.

después, Mola retoma ese y vuelve a colocar a en la cima del concurso. La victoria representa, además, un momento de especial significado para el país, al tratarse de una corona que durante más de cuatro décadas había permanecido fuera de las manos dominicanas.

Con su discurso sobre el propósito, la educación y el servicio, Joheirry Mola inicia así su reinado con un mensaje que busca ir más allá de una corona: utilizar su voz y su plataforma para inspirar y aportar a las nuevas generaciones.

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