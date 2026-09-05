Con emoción, seguridad y un mensaje profundamente humano, Joheirry Mola, representante de República Dominicana, conquistó uno de los momentos decisivos de Miss Mundo 2026, al presentar ante el mundo su proyecto de Belleza con Propósito, enfocado en brindar programas de enseñanza del idioma inglés a niños de comunidades vulnerables.

La dominicana explicó que su iniciativa nace de una convicción personal: el dominio del inglés puede convertirse en una poderosa herramienta para ampliar las oportunidades de vida de quienes tienen menos acceso a ellas.

"Cuando ellos conocen este idioma, las oportunidades y las puertas que pueden abrirse en sus vidas son enormes", expresó Mola, resaltando que aprender inglés no se limita al conocimiento de una lengua, sino que puede convertirse en una vía hacia la educación, el desarrollo profesional y nuevas posibilidades para el futuro.

Con especial emoción, Joheirry compartió que el idioma también representa para ella una herramienta que le ha permitido llegar hasta este escenario internacional. Recordó que, gracias al inglés, hoy puede expresar sus sentimientos, comunicar su propósito y conectar con personas de diferentes culturas.

"Tenemos la herramienta para expresar nuestros sentimientos, para expresar nuestro propósito", manifestó la representante dominicana, antes de reafirmar su compromiso de llevar esa misma oportunidad a los niños que forman parte de su proyecto.

Su mensaje cobró aún más fuerza al señalar que se trata de una enseñanza que puede acompañar a los beneficiarios durante toda su vida.

Un propósito que mira hacia el futuro

Ahora, entre las últimas seis candidatas que permanecen en la competencia por la corona de Miss Mundo 2026, Joheirry Mola enfrenta uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Si fuera coronada Miss World, la dominicana propone llevar su proyecto a una escala mucho mayor, ampliando los programas de inglés, creando alianzas para alcanzar a más comunidades vulnerables y fortaleciendo el acceso de niños y jóvenes a una educación que pueda abrirles nuevas puertas.

Su visión parte de una idea sencilla, pero poderosa: la verdadera belleza adquiere sentido cuando se convierte en una oportunidad para transformar la vida de los demás.

Desde Vietnam, Joheirry Mola no solo busca una corona para República Dominicana. Busca que su voz, su historia y su propósito puedan convertirse en una herramienta para que miles de niños también encuentren nuevas oportunidades.

República Dominicana está en la gran recta final. Y Joheirry Mola llega a ella con un propósito que trasciende la belleza: abrir puertas a través de la educación.

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