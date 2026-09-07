El Ministerio de Cultura y SARD anuncian la XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo

Lucirys Mateo, Pedro Borrell, Gamal Michelén, Joan Ferrer y Federico Fondeur. ( CORTESÍA DE MINISTERIO DE CULTURA Y SARD )

El Ministerio de Cultura de la República Dominicana y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) presentaron oficialmente la XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana (Biaurd), que se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre, bajo el lema "Transverso: Diálogos que conectan en todas las dimensiones".

La nueva edición del principal encuentro nacional dedicado a la arquitectura y el urbanismo tendrá como eje general la innovación, tecnología e identidad" y estará dedicada al destacado arquitecto dominicano Pedro Borrell, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al desarrollo de la arquitectura nacional.

El lanzamiento estuvo encabezado por el viceministro de Patrimonio Cultural, señor Gamal Michelén, y la presidenta de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, Lucirys Mateo, quienes ofrecieron detalles sobre la programación, las novedades y los principales componentes de esta edición.

La Biaurd 2026 se plantea como un espacio para analizar y debatir los desafíos que atraviesan la arquitectura y el territorio en la actualidad, incluyendo el crecimiento urbano, la transformación del paisaje, la vivienda, la movilidad, el patrimonio, la resiliencia climática, la tecnología y la construcción de una visión territorial de futuro.

El Salvador, país invitado de honor

Uno de los elementos destacados de esta edición será la participación de El Salvador como país invitado de honor, con el propósito de ampliar el diálogo regional entre el Caribe y Centroamérica en torno a los desafíos que comparten sus territorios.

La participación estará articulada bajo la línea "Del Caribe a Centroamérica: territorios conectados por la memoria y la transformación", que propone abordar temas relacionados con la vulnerabilidad climática, la presión urbana y la identidad cultural.

Un certamen que amplía sus perspectivas

Como parte de la XIII Biaud se presentaron también las bases del concurso y sus áreas de evaluación, que abarcan diversas expresiones de la práctica arquitectónica y urbana.

Entre las categorías se encuentran Arquitectura construida; Urbanismo y planificación territorial; Espacio público y paisaje; Vivienda y hábitat; Patrimonio, memoria e identidad; Arquitectura sostenible y resiliente; Investigación, teoría y crítica; Innovación tecnológica y procesos experimentales; y Arquitectura joven o emergente.

La organización dará a conocer las fechas correspondientes a la postulación de obras arquitectónicas, urbanas y paisajísticas, así como los detalles del proceso de participación.

De acuerdo con la presidenta de la SARD, esta edición parte de la idea de que los grandes desafíos contemporáneos se manifiestan simultáneamente en múltiples dimensiones: el territorio, la ciudad, el paisaje, la vivienda, la infraestructura, la cultura, la tecnología, el clima y la vida cotidiana.

En ese sentido, explicó que el concepto "Transverso" busca propiciar conexiones entre distintas realidades y disciplinas, entendiendo la arquitectura y el urbanismo como herramientas para interpretar y transformar el entorno.

Una plataforma para el diálogo y el pensamiento

La XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana aspira a consolidarse como una plataforma de exhibición, pensamiento crítico, debate e intercambio, así como un espacio para proyectar las prácticas arquitectónicas y urbanas dominicanas hacia el ámbito regional.

La edición 2026 incorpora además nuevas iniciativas orientadas a fortalecer el alcance del certamen y contribuir a su reposicionamiento como referente regional.

Con la celebración de la Biaurd 2026, el Ministerio de Cultura y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana reafirman su compromiso con la promoción de la arquitectura, el urbanismo y la reflexión sobre los procesos de transformación del territorio y las ciudades.

La XIII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana se celebrará los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2026, con una programación que reunirá a profesionales, académicos, estudiantes, investigadores y representantes de distintos sectores vinculados a la arquitectura y el desarrollo urbano.

En el acto de lanzamiento también estuvieron presentes el director del Museo de Arte Moderno, Federico Fondeur; el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), George Richardson; Addis Ozuna, expresidenta de la SARD, así los arquitectos Omar Ranciel y Hermel González.

Así como directores de escuelas de arquitectura, urbanistas, paisajistas, profesionales de las industrias creativas y miembros de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana.

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