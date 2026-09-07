Jochy Santos y Edilenia Tactuk anuncian el regreso de "Divertido con Jochy"

Jochy Santos y la productora de televisión Edilenia Tacktuk ofrecerán este miércoles 9 de septiembre, a las 7:00 de la noche, una conversación en vivo a través de Instagram y YouTube, en la que compartirán los primeros detalles de la segunda temporada de "Divertido con Jochy".

El programa "Divertido con Jochy" se prepara para regresar a la pantalla de Color Visión con su segunda temporada, renovando su apuesta por el entretenimiento familiar.

Como antesala a su regreso, la producción realizará esta conversación en línea y en vivo, en la que Edilenia Tactuk y Jochy Santos compartirán los primeros detalles de la nueva entrega, incluyendo novedades y segmentos que marcarán esta etapa del programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/jochy-santos-dcj-4-de3d9376.jpg Jochy Santos, junto a su hijo Eduardo. (CEDIDA POR EDILENIA TACTUK)

"Esta es una oportunidad para reconectar con el público y con las redes de Divertido, y al mismo tiempo recibir el cariño de la gente a través de las plataformas digitales", comentó Edilenia Tactuk en una nota de prensa.

Datos

El encuentro será transmitido de forma simultánea a través de Instagram y YouTube, lo que permitirá que el público se integre a la conversación, haga sus preguntas y conozca de primera mano lo que prepara "Divertido con Jochy" para su regreso, a través de las cuentas @divertidojochy, @jochysantos y @edileniatactuk en Instagram, y @divertidojochy en YouTube.