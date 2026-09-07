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Divertido con Jochy
Divertido con Jochy

Jochy Santos y Edilenia Tactuk anuncian el regreso de "Divertido con Jochy"

El presentador y la productora compartirán los primeros detalles del programa este miércoles 9 de septiembre

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    Jochy Santos y Edilenia Tactuk anuncian el regreso de Divertido con Jochy
    Jochy Santos, Eduardo Santos y Edilenia Tactuk. (CEDIDA POR EDILENIA TACTUK)

    Jochy Santos y la productora de televisión Edilenia Tacktuk  ofrecerán este miércoles 9 de septiembre, a las 7:00 de la noche, una conversación en vivo a través de Instagram y YouTube, en la que compartirán los primeros detalles de la segunda temporada de "Divertido con Jochy".

    El programa "Divertido con Jochy" se prepara para regresar a la pantalla de Color Visión con su segunda temporada, renovando su apuesta por el entretenimiento familiar.

    Como antesala a su regreso, la producción realizará esta conversación en línea y en vivo, en la que Edilenia Tactuk y Jochy Santos compartirán los primeros detalles de la nueva entrega, incluyendo novedades y segmentos que marcarán esta etapa del programa.

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    Infografía
    Jochy Santos, junto a su hijo Eduardo. (CEDIDA POR EDILENIA TACTUK)
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    "Esta es una oportunidad para reconectar con el público y con las redes de Divertido, y al mismo tiempo recibir el cariño de la gente a través de las plataformas digitales", comentó Edilenia Tactuk en una nota de prensa.

    Datos

    • El encuentro será transmitido de forma simultánea a través de Instagram y YouTube, lo que permitirá que el público se integre a la conversación, haga sus preguntas y conozca de primera mano lo que prepara "Divertido con Jochy" para su regreso, a través de las cuentas @divertidojochy, @jochysantos y @edileniatactuk en Instagram, y @divertidojochy en YouTube.
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