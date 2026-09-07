"Sentí conmigo a todo un país": Joheirry Mola dedica su corona de Miss Mundo a República Dominicana

Foto oficial de la dominicana Joheirry Mola tras ganar Miss Mundo 2026. ( TOMADA DEL INSTAGRAM DE @MISSWORLD / MWO / @ISNTLUIZ )

La recién coronada Miss Mundo 2026, Joheirry Mola Domínguez, dedicó su primera declaración pública tras conquistar la corona internacional a República Dominicana, país al que agradeció por acompañarla durante todo el proceso y por permitirle llevar la bandera, las raíces y la esencia dominicana hasta uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Mola expresó el profundo sentimiento de gratitud que, según sus palabras, la acompaña después de alcanzar el histórico triunfo.

"Hoy solo puedo decir: gracias", escribió la dominicana al iniciar su mensaje, en el que reconoció cada muestra de respaldo recibida durante su participación en el certamen.

"Gracias a mi país por permitirme llevar nuestra bandera, nuestras raíces y nuestra esencia hasta el escenario de Miss World. Gracias por cada mensaje, cada palabra de amor, cada oración, cada muestra de apoyo y por hacerme sentir acompañada durante todo este camino", manifestó.

Mola se convirtió en la segunda dominicana en conquistar el título de Miss Mundo, colocando nuevamente la bandera nacional en lo más alto de una de las principales competencias de belleza del planeta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-102351-am-6c7a57c1.jpeg Tomada de Instagram @missmundodominicana

"Sentí conmigo a todo un país"

En su primera reacción después de ser coronada, la nueva Miss Mundo destacó la dimensión emocional que tuvo para ella representar a República Dominicana en el certamen.

"Cada vez que escuché ´República Dominicana´, sentí conmigo a todo un país. Y ese sentimiento es algo que guardaré para siempre en mi corazón", expresó en una publicación hecha en la página oficial de Miss Mundo Dominicana.

La dominicana aseguró además que se marcha de esta experiencia con recuerdos imborrables y con un sentimiento de orgullo por sus raíces.

"Me voy de esta experiencia con recuerdos que jamás olvidaré, con el corazón lleno de gratitud y, sobre todo, con un orgullo inmenso de ser dominicana", señaló.

Su mensaje refleja también una visión de la corona que va más allá del reconocimiento obtenido sobre el escenario. Durante su participación en Miss World, Mola destacó por un discurso vinculado al propósito, el servicio y la educación, aspectos que forman parte de su trayectoria personal y profesional.

Una reina vinculada a la educación

Antes de alcanzar la corona de Miss World 2026, Joheirry Mola ya había desarrollado una trayectoria profesional propia. Es graduada de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y se desempeña como profesora de Literatura y Estudios Sociales en inglés.

La educación ocupa un lugar central en su visión del servicio y en la forma en que entiende el papel de una reina de belleza. Habla español e inglés y ha convertido la comunicación y la enseñanza en herramientas importantes de su desarrollo profesional.

Durante la noche final del certamen, cuando enfrentó la pregunta decisiva, Mola centró su respuesta en la educación y defendió la enseñanza del inglés a los niños desde las escuelas, al considerar que el dominio de este idioma puede ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación con el mundo.

Ese enfoque terminó formando parte de la historia de una coronación que devuelve a República Dominicana al primer plano del escenario internacional.

"Gracias por creer en mí"

Al cerrar su primera declaración como Miss World, Mola volvió a dirigirse directamente a los dominicanos que siguieron su recorrido y le brindaron apoyo.

"Gracias por creer en mí. Gracias por caminar conmigo", expresó.

Y concluyó con un mensaje que resume el espíritu de su publicación y el significado que atribuye al triunfo:

"¡República Dominicana, esto también es de ustedes!".