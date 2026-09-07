Miss Mundo Dominicana se une a Caribbean Media World en búsqueda de su próxima reina

La organización Miss Mundo Dominicana anunció su edición 2026 del certamen que será realizada en octubre y tendrá nuevamente como escenario el Barceló Grand Resort en Punta Cana.

La gala contará con la presencia de la nueva Miss Mundo, la dominicana Joheirry Mola, quien fue coronada recientemente en Vietnam logrando el segundo título para República Dominicana luego de Marisela Álvarez en 1982.

Los detalles fueron ofrecidos por Diana Victoria Mota, directora del concurso Miss Mundo Dominicana, y Zumaya Cordero, directora de Caribbean Media World empresa a cargo de la producción ejecutiva en esta edición.

Caribbean Media World este año y acompañará el proyecto desde una visión integral que abarca producción, estrategia, comunicación, estrategia de marketing, comercialización, contenidos, medios y experiencias de marca.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo11-95ee0301.jpg Zumaya Cordero y Diana Victoria. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo3-f809c020.jpg La directora del Miss Mundo Dominicana, Diana Victoria. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo9-beea0c00.jpg Zumaya Cordero, https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo6-22fe3ac2.jpg Mayra Delgado, ex Miss Mundo Dominicana. (SAMIL MATEO) ‹ >

La edición contará nuevamente con Telesistema como canal oficial, en adición de la alianza con Univisión Nueva York y ViX.

Asimismo, la ex Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado, se integra a la organización del certamen en Rep. Dom. incluyendo su escuela Premium Class como la casa oficial de entrenamiento de las participantes.

El proceso de selección inició con un open casting efectuado el domingo 6 de septiembre en Downtown Center, al que asistieron decenas de jóvenes interesadas en representar al país.

Esta primera convocatoria conto con un comité evaluador conformado por Irina peguero, Evelyna Rodríguez, Melkys Díaz, Dra. Tania Medina, Lemar, y Mayra Delgado. De igual manera se realizará un 2do open casting para convocar a más jóvenes interesadas el próximo 19 y 20 de septiembre.

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Miss Mundo Dominicana es una plataforma de talento, propósito y proyección para la mujer dominicana, desarrollada durante los últimos 15 años bajo la dirección de Diani Mota y Diana Victoria.

Inspirado en la filosofía internacional "Belleza con un Propósito", el certamen busca una representante que, además de belleza, posea integridad, empatía, liderazgo y un compromiso genuino con causas sociales de alto valor.

La elegida asumirá el rol de embajadora de buena voluntad y llevará al mundo una representación positiva de la identidad dominicana, destacando su dimensión humana y su capacidad de aportar e impactar de manera proactiva.

Sobre Miss Mundo Dominicana

Miss Mundo Dominicana es una plataforma que representa y promueve en nuestro país la misión internacional de Miss World: "Beauty With a Purpose" (Belleza con Propósito), una filosofía que coloca la belleza al servicio de una causa y reconoce a mujeres capaces de inspirar, liderar y generar un impacto positivo en la sociedad.

La organización indica que a través de este proyecto buscan impulsar el talento, la educación, la responsabilidad social, la cultura, el liderazgo y el compromiso con las comunidades, brindando a las candidatas las herramientas y experiencias necesarias para convertirse en verdaderas agentes de cambio.

Durante el proceso, las participantes tienen la oportunidad de desarrollarse mediante competencias preliminares, iniciativas sociales, actividades comunitarias y culturales, fortaleciendo no solo sus capacidades y talentos, sino también su vocación de servicio y su compromiso con la República Dominicana.

A lo largo de los años, la República Dominicana ha logrado importantes clasificaciones y destacadas participaciones en el escenario internacional de Miss World, demostrando el talento, la preparación y el potencial de nuestras representantes.

Y este 2026 se vivió un momento histórico. En la 75.ª edición de Miss World, la corona regresa a la República Dominicana, después de 44 años, "marcando un nuevo capítulo para nuestro país y reafirmando que cuando existe preparación, propósito, disciplina y una visión clara, los sueños pueden trascender fronteras".