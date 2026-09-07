Miss Mundo Dominicana prepara el recibimiento para la nueva Miss World Joheirry Mola

Zumaya Cordero y Diana Victoria Mota aunciaron la alianza entre Miss Mundo Dominicana y Caribbean Media World. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

La República Dominicana cuenta con una nueva soberana de la belleza: Joheirry Mola se coronó como Miss Mundo en un certamen celebrado en Vietnam y le devolvió al país el preciado título mundial obtenido por la presentadora Mariasela Álvarez en 1982, 44 años después.

Ahora, el país se prepara para recibirla. La directora del Miss Mundo Dominicana, Diana Victoria Mota, anunció que el recibimiento oficial a Joheirry Mola se realizará a finales de septiembre. Desde este lunes, la organización inició con la logística, donde también visitará la presidenta mundial Miss World, Julia Morley.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con la prensa en las instalaciones de Caribbean Cinemas de Downtown Center, donde se anunció la alianza entre Miss Mundo Dominicana y Caribbean Media World, en presencia de Diana Victoria Mota, por el certamen local, y Zumaya Cordero, directora de Caribbean Media World, empresa que tendrá a cargo de la producción ejecutiva en esta edición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/miss-world-2-68dd2663.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/miss-world-2-68dd2663.jpg La nueva Miss World, la reina de belleza dominicana Joheirry Mola. (EFE)

"Tenemos contemplado que este recibimiento se va a dar a finales de septiembre con la agenda que estará llevando nuestra reina Joheirry. Va a ser un momento muy especial porque contamos con el honor y el privilegio de recibir a una mujer que admiro con todo mi corazón que es la presidenta de Miss Mundo, la señora Julia Morley. Es un privilegio porque es una mujer admirable a nivel mundial, fue reconocida por la reina Isabell II", manifestó Mota.

La nueva reina continúa en Vietnam junto a Diany Mota, presidente de la organización.

La preparación y cualidades de Joheirry Mola

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/la-nueva-miss-mundo-efe-2-64470d6a.jpg La reina de belleza dominicana tiene 24 años y es licenciada en Administración de empresas. (EFE)

Diana Victoria detalló a Diario Libre el proceso de preparación que tuvo Joheirry antes y durante su reinado nacional.

"Es una mujer muy preparada, es una dama, es para mí excepcional. El perfil que realmente Miss Mundo busca es básicamente porque trabaja mayormente con proyectos sociales, y tú tienes que tener una personalidad muy específica para tú poder conectar con el trabajo que debe hacer todo el año", señaló la directora.

Resaltó que la participación de Joheirry en Ventana Quisqueya a través de la alianza con Univision fue clave para fortalecer su seguridad ante las cámaras y el escenario.

"Yo siento en lo personal que fue lo que despertó en ella ese desenvolvimiento. Eso la soltó muchísimo. Ella es muy reservada, súper tímida", dijo.

La directora destacó además el trabajo con su proyecto social, en alianza con otras fundaciones, llevando enseñanza de inglés a zonas vulnerables. "Crearon grupos de niños donde le llevaron la enseñanza del idioma inglés. Entonces fue un proceso de todo un año", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo5-4c6da97e.jpg Diana Victoria Mota agradece el respaldo del pueblo dominicano. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

A esto se sumaron las exposiciones en República Dominicana y Estados Unidos gracias a alianzas con marcas y medios.

"Y ya cuando llegó a Miss Mundo, yo creo que esto, en conjunto con su personalidad, el corazón enorme que tiene, fue lo que la llevó al éxito", concluyó.

En un mensaje compartido a través de las pantallas del cine, la recién electa del Miss World habló a los dominicanos.

"Cuarenta y cuatro años después, gracias a Dios ya la tenemos para llevarla a casa. Gracias RD, a mis estudiantes, a mi familia, a mis amigos y a todos los que creyeron en mí. Los amo. Estoy ansiosa de llegar a nuestra isla y llevar la corona a donde tanto la esperábamos" Joheirry Mola Miss World “

Nuevos anuncios del certamen

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo-36b194ab.jpg Diana Victoria Mota, Zumaya Cordero, Ana López y Mayra Delgado. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante el encuentro, la organización también informó que el certamen será realizado en octubre y tendrá nuevamente como escenario el Barceló Grand Resort en Punta Cana.

En esta gala se contará con la presencia de la nueva Miss Mundo la dominicana Joheirry Mola.

El proceso de selección inició con un open casting efectuado el domingo 6 de septiembre en Downtown Center, al que asistieron decenas de jóvenes interesadas en representar al país. De igual manera se realizará un segundo open casting para el 19 y 20 de septiembre.

Caribbean Media World acompañará el proyecto desde una visión integral que abarca producción, estrategia, comunicación, estrategia de marketing, comercialización, contenidos, medios y experiencias de marca.

La edición contará nuevamente con Telesistema como canal oficial, en adición de la alianza con Univision Nueva York y ViX. Asimismo, la ex Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado, se integra a la organización del certamen en el país, incluyendo su escuela Premium Class como la casa oficial de entrenamiento de las participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo9-0052e1e7.jpg Zumaya Cordero, directora de Caribbean Media World. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/07092026-organizacion-miss-mundo-dominicana-da-detalles-de-su-edicion-2026-samil-mateo7-1c03f6dc.jpg La ex Miss Mundo Dominicana, Mayra Delgado. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Inspirado en la filosofía internacional "Belleza con un Propósito", el certamen busca una representante que, además de belleza, posea integridad, empatía, liderazgo y un compromiso genuino con causas sociales de alto valor.

La elegida asume el rol de embajadora de buena voluntad y llevará al mundo una representación positiva de la identidad dominicana, destacando su dimensión humana y su capacidad de aportar e impactar de manera proactiva.