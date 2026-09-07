Juan Cruz Triffolio inicia una nueva etapa en TV Canal Sur con su programa "Con Punto y Coma"

Juan Cruz Triffolio inicia una nueva etapa con su programa. ( SUMINISTRADA POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO )

El programa televisivo "Con Punto y Coma...", conducido y producido por el sociólogo y comunicador Juan Cruz Triffolio, se incorpora a partir de este martes 10 de septiembre a la programación de TV Canal Sur, canal 64, como parte de una nueva etapa de su trayectoria en los medios de comunicación.

El espacio, con cerca de 28 años de presencia en la televisión y plataformas digitales, mantendrá su horario habitual de 6:00 a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, aunque introducirá modificaciones en su formato y dinámica de producción.

Durante su trayectoria, "Con Punto y Coma..." ha abordado temas relacionados con la actualidad nacional e internacional, con énfasis en asuntos de interés social, político, educativo, deportivo y cultural.

La propuesta incluye un segmento dedicado a las principales noticias del día, entrevistas a representantes de distintos sectores, sondeos de opinión vía telefónica y comentarios sobre acontecimientos del ámbito nacional.

El programa también da seguimiento a temas relacionados con el acontecer político y social, así como a asuntos vinculados con la educación, los deportes y las actividades artísticas.

Presencia en plataformas digitales

Además de su transmisión por televisión, "Con Punto y Coma..." continuará llegando a su audiencia a través de plataformas digitales.

El espacio se transmite en vivo por la Red Digital de Noticias (RDN) desde Salcedo , así como por La Flor de la Patria y La Hora TV, en Nueva York .

(RDN) desde , así como por La Flor de la Patria y La Hora TV, en . La incorporación a TV Canal Sur constituye un cambio en la plataforma de transmisión del programa, que busca ampliar su alcance mientras conserva su horario de emisión y la estructura general de sus contenidos.

El espacio continuará bajo la conducción de Juan Cruz Triffolio y con una programación centrada en información, entrevistas y análisis de temas de actualidad.

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