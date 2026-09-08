Constanza celebrará su tradición gastronómica con el "Reto de la Paella"

El sabor de la tradición española se reúne en Constanza con el "Reto de la Paella". ( CEDIDA )

Constanza se prepara para celebrar el Día Internacional de la Paella con un encuentro gastronómico denominado "Reto de la Paella", que reunirá a amantes de la cocina en torno a uno de los platos más reconocidos internacionalmente y que forma parte de la tradición de numerosas familias de este municipio.

La actividad se realizará el próximo 19 de septiembre en Moncarlo Restaurant con el objetivo de combinar gastronomía, tradición y turismo, aprovechando los atractivos naturales y la riqueza agrícola que distinguen a Constanza como uno de los principales destinos de montaña de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por Carlos Matías Quesada (Carlucho), propietario del establecimiento y promotor de la iniciativa, quien explicó que el "Reto de la Paella" ha sido concebido como una experiencia para compartir en familia y entre amigos, al tiempo de poner a prueba la creatividad y las habilidades culinarias de quienes participen en la preparación de distintas versiones de este emblemático plato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/tradicion-5906df29.jpeg (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-05-at-94135-am-4-29f73607.jpeg El evento se realizará en Montecarlo Restaurant. (CEDIDA) ‹ >

Quesada destacó que la paella tiene una significación especial en Constanza, donde numerosas familias de ascendencia española han contribuido, a través de generaciones, a enriquecer la cultura gastronómica local.

"La paella también tiene historia en Constanza. Hay familias que han mantenido esta tradición durante generaciones y queremos que este encuentro sirva para celebrarla, compartirla y mantenerla viva entre las nuevas generaciones", expresó Carlucho.

Señaló que la iniciativa procura trascender la preparación del plato para convertirse en un espacio de encuentro intergeneracional, donde la gastronomía sirva de vínculo entre las raíces culturales y las nuevas generaciones.

El empresario informó que para esta edición se ha dispuesto la participación de 20 carpas, por lo que exhortó a las familias, grupos y amantes de la gastronomía interesados en formar parte del reto a realizar con tiempo su inscripción a través del teléfono 809-539-1312.