"Los Pasos del Tiempo" rescata la memoria del ballet dominicano a través de la danza

Sarah Esteva, Patricia de León, Carlos Veitía, Marianela Sallent y Irmgard Despradel. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Hay historias que se conservan en documentos, fotografías y testimonios. Otras permanecen en los cuerpos de quienes las aprendieron y las transmitieron.

Los Pasos del Tiempo, largometraje documental dirigido por Óliver Olivo, parte de esa segunda forma de memoria para recorrer una parte de la historia del ballet en República Dominicana y seguir las huellas de tres mujeres que contribuyeron a establecer sus bases: Herta Brauer, Magda Corbett y Clara Elena Ramírez. La película llega a las salas de cine del país el 17 de septiembre.

El recorrido comienza en la década de 1940, cuando la profesora austríaca Herta Brauer desarrolla su labor en el país, y continúa con la maestra húngara Magda Corbett. Años después, en la década de 1960, Clara Elena Ramírez inicia una etapa decisiva para el desarrollo de la disciplina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/1--foto-principal--sarah-esteva-patricia-de-leon-carlos-veitia-marianela-sallent-y-irmgard-despradel-04474b79.jpg Sarah Esteva, Patricia de León, Carlos Veitía, Marianela Sallent y Irmgard Despradel. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Su trabajo como maestra y posteriormente la creación de Ballet Concierto Dominicano abrieron un camino que varias generaciones de bailarines han continuado. La institución, fundada en 1981 junto a Carmen Heredia, Olga García, Andrés Vázquez y Carlos Veitía, permanece vinculada a esa labor formativa bajo la dirección de este último desde 1989.

Pero Los Pasos del Tiempo no cuenta esta historia como una sucesión de fechas y nombres. La reconstruye desde el movimiento.

Las coreografías de Carlos Veitía y la participación de los bailarines de Ballet Concierto Dominicano convierten diferentes momentos de la historia en escenas que pueden ser observadas, escuchadas y sentidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/img2166-b2258e0b.jpg Una escena de Los pasos del tiempo. (CEDIDA)

En lugar de apoyarse principalmente en entrevistas y fotografías de archivo, la película utiliza la danza como hilo narrativo y adapta el lenguaje cinematográfico al ritmo y al espacio propios del ballet.

Esa decisión también explica el valor de la obra más allá del ámbito de la danza. Registrar en un largometraje la trayectoria de quienes contribuyeron a desarrollar el ballet dominicano significa trasladar una parte de la memoria de las artes escénicas a un formato capaz de alcanzar nuevas audiencias y conservarla para otras generaciones.

Durante su presentación en el Centro León, la institución destacó el documental como una ventana a la memoria de la danza y a su aporte a la identidad cultural dominicana.

Realizado en República Dominicana, Los Pasos del Tiempo es un largometraje documental de 93 minutos que combina investigación histórica y performance para contar la evolución del ballet dominicano.

La producción de la Fundación Ballet Concierto Dominicano, bajo la casa productora POB Films, cuenta con guión de Claudia Galeano, fotografía de César Zayas, edición de Francisco Montás, música original de Junior Basurto Lomba y coreografías de Carlos Veitía. Está clasificada para todo público.

Los detalles de la película se dieron a conocer durante una rueda de prensa organizada por la Fundación Ballet Concierto Dominicano en el Café Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En el encuentro participaron el maestro Carlos Veitía, la directora de Ballet Concierto Sarah Esteva y las actrices Marinella Sallent, Patricia de León e Irmgard Despradel.

Más que reconstruir una historia que pertenece al pasado, Los Pasos del Tiempo observa cómo ese legado continúa transformándose en el presente.

Entre las figuras que abrieron camino y los bailarines que hoy ocupan el escenario existe una misma línea de transmisión: una disciplina que llegó desde otros territorios echó raíces en República Dominicana y encontró en varias generaciones de artistas la manera de permanecer.