La diseñadora barahonera detrás de las joyas que lució Joheirry Mola en Miss Mundo

Joheirry Mola con las joyas que lució en Miss Mundo. ( SUMINISTRADAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE GISSELLE MANCEBO )

La noche en que Joheirry Mola Domínguez hizo historia al convertirse en Miss Mundo 2026, una creación dominicana también tuvo su momento de protagonismo.

Detrás de la joya que engalanó a la nueva soberana estuvo Gisselle Mancebo, diseñadora de alta joyería oriunda de Barahona, quien logró llevar una muestra del talento artesanal y creativo de República Dominicana hasta uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo.

Las piezas de Mancebo acompañaron a Mola Domínguez durante su recorrido por el certamen celebrado en Nha Trang, Vietnam, formando parte de la imagen de la representante dominicana tanto en su histórica coronación como en distintos eventos de gala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-65028-am-2-a84c4f51.jpeg Joheirry Mola posa con las joyas de la diseñadora Gisselle Mancebo. (IMAGEN SUMINISTRADA POR EL EUIPO DE GISSELLE MANCEBO)

La pieza lucida por la nueva Miss Mundo, su presencia representa también una ventana para mostrar al mundo el trabajo de una diseñadora dominicana que ha construido una propuesta propia alrededor de la joyería artesanal y de elementos vinculados con la identidad nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-65028-am-e9ff1844.jpeg La modelo Joheirry Mola la noche de su coronación con joyas de Gisselle Mancebo. (IMAGEN SUMINISTRADA POR EL EUIPO DE GISSELLE MANCEBO)

Para Mancebo, ser parte de un momento tan significativo representa un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una oportunidad para continuar demostrando que la joyería dominicana tiene la capacidad de trascender fronteras y acompañar acontecimientos de relevancia internacional.

"Para nosotros ha sido un verdadero honor contar con su confianza en nuestra joyería y poder acompañar, a través de nuestras piezas, momentos tan importantes de esta trayectoria", expresó la diseñadora tras la coronación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-08-at-65028-am-1-6dcc891d.jpeg Joheirry Mola luce las joyas de Gisselle Mancebo. (IMAGEN SUMINISTRADA POR EL EUIPO DE GISSELLE MANCEBO.)

Un diseño marcado por el larimar

Conocida como "La Reina del Larimar", Gisselle Mancebo es ingeniera industrial de profesión y cuenta con más de una década de experiencia dedicada al diseño y elaboración de joyería artesanal.

Su propuesta se caracteriza por la creación de piezas que combinan técnicas de engarzado metálico , cristales y piedras, con diseños que destacan por su romanticismo , feminidad y una marcada identidad dominicana.

, cristales y piedras, con diseños que destacan por su , y una marcada identidad dominicana. Originaria de Barahona, una provincia estrechamente vinculada al larimar, Mancebo ha convertido esta piedra semipreciosa en uno de los elementos que distinguen su universo creativo, desarrollando piezas que buscan conectar la artesanía local con una estética contemporánea y sofisticada.