Miss Universo desautoriza a Nawat Itsaragrisil y mantiene a Puerto Rico como sede de 2026

En la imagen, la última edición de Miss Universo celebrada en Tailandia, con las candidatas de Venezuela, Tailandia y México, siendo coronada la mexicana Fátima Bosch. ( AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA )

La Organización Miss Universo desautorizó públicamente al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil y aseguró que este no posee ningún cargo, mandato ni autoridad para representar al certamen, en medio de las recientes disputas relacionadas con la organización.

A través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, Miss Universe señaló que Itsaragrisil no ocupa "ningún puesto de empleo, corporativo, ejecutivo, operativo o legal" dentro de la institución.

El mensaje indica que sus recientes declaraciones públicas "no están autorizadas, no tienen efecto vinculante y no representan los hechos, registros, operaciones ni la posición oficial" de Miss Universo.

La organización precisó que Miss Universe Eastern Pte. Ltd. no mantiene ninguna relación legal, contractual o comercial reconocida que le otorgue autoridad sobre la Organización Miss Universe.

Asimismo, señaló a la empresaria tailandesa Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, de quien Itsaragrisil habría derivado la relación que reclama con la organización.

"Por lo tanto, la Organización Miss Universe no reconoce ningún cargo ejecutivo, corporativo u otro que el Sr. Itsaragrisil pueda reclamar", indica el comunicado.

¿Quién es Nawat Itsaragrisil?

Nawat Itsaragrisil es un empresario y ejecutivo de la televisión tailandesa, conocido internacionalmente por ser el fundador y presidente de Miss Grand International, uno de los principales concursos de belleza del mundo.

Su influencia dentro de la industria de los certámenes ha crecido durante los últimos años y su nombre también ha estado vinculado a la Organización Miss Universe a través de acuerdos relacionados con franquicias.

Sin embargo, Miss Universe sostiene que actualmente su única relación reconocida con la institución es como titular de una franquicia en Tailandia, una condición que, según el comunicado, está bajo revisión.

El año pasado, tuvo un conflicto con la actual Miss Universo, Fátima Bosch, cuando Nawat la insultó públicamente llamándola "tonta" y "estúpida" por no promocionar un producto patrocinado, lo que provocó una inmediata respuesta institucional de la Organización Miss Universo, la cual condenó los comentarios despectivos de Nawat y limitó de inmediato sus funciones corporativas dentro de la empresa.

Su estatus como franquiciado está bajo revisión

Miss Universe explicó que su estatus de titular de una franquicia está "actualmente bajo revisión" debido a un acuerdo firmado con una entidad que la organización no reconoce y a una conducta que, según afirma, resulta perjudicial para la reputación y el valor de la marca Miss Universe.

La institución pidió a directores nacionales, delegados, patrocinadores y medios de comunicación que desestimen las declaraciones no verificadas de personas que no tengan autoridad reconocida para hablar en su nombre.

En medio de la disputa, la Organización Miss Universe confirmó que la 75.ª edición del certamen se celebrará en San Juan, Puerto Rico, en noviembre de 2026, como estaba previsto.

"Los preparativos continúan con nuestros socios internacionales de franquicias, patrocinadores, proveedores y el territorio anfitrión. No existe intención ni plan de posponer o cancelar el evento", afirmó la organización.

Finalmente, Miss Universe advirtió que se reserva todos los derechos y recursos disponibles bajo la legislación aplicable ante declaraciones que considere falsas, difamatorias, engañosas o no autorizadas, o que puedan perjudicar la reputación de la institución.