Periandro Delgado presenta su libro "Huellas de perseverancia: del campo a la cima", durante el acto de lanzamiento. ( CEDIDA POR EL AUTOR )

Periandro Delgado presentó el libro Huellas de Perseverancia: del campo a la cima, durante un concurrido acto celebrado la noche del martes en el salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Esta primera obra del empresario de las telecomunicaciones, está dirigida a emprendedores, directivos, líderes y personas creativas que buscan transformar sus ideas en proyectos capaces de generar innovación, crecimiento e impacto positivo.

Editado por Editorial Imperio Literario, el libro también está pensada para jóvenes y estudiantes universitarios con aspiraciones profesionales o interés en áreas como los negocios, la tecnología, el diseño, el emprendimiento y el liderazgo.

Huellas de perseverancia: del campo a la cima, cuenta la vida de Periandro Delgado Vargas, desde sus orígenes humildes en el campo La Cruz de Cenoví, hasta la creación de empresas líderes en radiocomunicaciones y la distribución de marcas globales en Santo Domingo.

El prólogo destaca que la obra no es simplemente la recopilación cronológica de una vida dedicada al trabajo, es el testimonio vivo de una travesía improbable que desafió las leyes de la gravedad social de la República Dominicana del siglo XX.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/firma-de-libros-8aa71ef7.jpg Periandro Delgado firma ejemplares de su libro "Huellas de perseverancia: del campo a la cima" para el público asistente. (CEDIDA POR EL AUTOR)

"Mi vida es el testimonio vivo de que las huellas de la perseverancia son capaces de transformar el asfalto de la escasez en el más sólido de los legados -Periandro Delgado Vargas- " Periandro Delgado Vargas Autor “

"Es la crónica de cómo yo, un niño que corría descalzo por el fango espeso de la Cruz de Cenoví, esquivando las espinas que me rajaban los pies mientras pastoreaba vacas y cargaba agua en calabazos, llegué a sentarme en el Palacio Nacional como Asesor Honorífico del Poder Ejecutivo en materia de comunicaciones", expresó Delgado.

A pesar de haber pasado la noche en vela sobre los bancos del Parque Enriquillo o en habitaciones compartidas que obligaba a dormir en medio del matrimonio protector o sobre el cemento frío de una cocina en Villa Consuelo, a su llegada a la Capital el 23 de octubre de 1968.

Contenidos destacados

Entre los diversos e interesantes contenidos de la obra de Periandro Delgado, destacan los capítulos Del lodo de cenoví al umbral del asfalto; Formación, ondas y palabra; Empresa, expansión y cambio; Modernización y legado.

Información sobre el autor

Nacido el 18 de marzo de 1951 en La Cruz de Cenoví, Provincia Duarte , hoy día Periandro Delgado es reconocido como un revolucionario y exitoso empresario pionero en el sector de las radiocomunicaciones en la República Dominicana, que ha sabido conjugar con absoluta maestría la rigurosidad técnica y científica con una profunda vocación de servicio social.

en La Cruz de Cenoví, , hoy día Periandro Delgado es reconocido como un revolucionario y exitoso empresario pionero en el sector de las en la República Dominicana, que ha sabido conjugar con absoluta maestría la rigurosidad técnica y científica con una profunda vocación de servicio social. Su visión estratégica lo llevó a fundar y consolidar la empresa Radio & Técnica , erigida como la organización mejor posicionada de todo el país en materia de Telecomunicaciones , siendo distribuidor de la prestigiosa marca internacional de radios Motorola para la República Dominicana.

, erigida como la organización mejor posicionada de todo el país en de , siendo distribuidor de la prestigiosa marca internacional de radios para la República Dominicana. En 2004, su vocación por la radio se manifiesta en su máxima expresión al fundar la emisora Tentación FM (hoy Escándalo 102.5 FM), incursionando con éxito en el campo de la Radiodifusión.