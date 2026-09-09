Despierta con la X celebra su primer aniversario con la integración de la comunicadora Yamel Castro

Despierta con la X continúa evolucionando para transformar la manera de comenzar el día informados. ( CEDIDA POR EL PROGRAMA. )

"Despierta con la X", el programa matutino de La X102, celebra su primer aniversario consolidando una propuesta que combina información, análisis, opinión y entrevistas, con una manera fresca y dinámica de abordar los temas que marcan la agenda nacional e internacional.

En su primer año, el espacio ha recibido a destacadas figuras de la vida política, empresarial, social y cultural del país, convirtiendo sus mañanas en un punto de encuentro para generar conversación, contrastar posiciones y acercar a la audiencia a los protagonistas de la actualidad.

"En apenas un año, el programa Despierta con la X se ha convertido en uno de los grandes referentes de información y análisis de calidad de las mañanas dominicanas", expresó Frank Olivares, miembro del panel y director de Relaciones Institucionales de La X102.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/a62c2320-a52a-4b01-991b-6d68926d004d-836bd4e7.jpg Frank Olivares, director de Relaciones Institucionales de La X102. (CEDIDA)

Como parte de la celebración y de la evolución de su propuesta informativa, Yamel Castro se integra al panel de Despierta con la X, aportando una voz femenina de opiniones firmes y directas que suma una nueva perspectiva al análisis de la actualidad. Castro amplía así su participación dentro de La X102, donde también forma parte de MAB Radio.

El aniversario marca además el inicio de una nueva etapa para Despierta con la X, enfocada en fortalecer su propuesta editorial, generar conversaciones de mayor impacto y continuar trascendiendo la radio a través de sus plataformas digitales, indica una nota de prensa.

La visión para este segundo año es clara: no limitarse a comentar lo que ocurre, sino contribuir a generar conversación, noticia y criterio, como parte de la apuesta de La X102 por consolidarse como una plataforma de comunicación cada vez más relevante e influyente.