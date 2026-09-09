La dominicana Suny Gálvez gana el Miss Universal Grand 2026
Durante la competencia, las aspirantes enfrentaron diferentes retos y desfilaron en las categorías de traje de baño, traje típico y traje de gala
La modelo dominicana Suny Gálvez se coronó Miss Universal Grand 2026, convirtiéndose en la nueva reina internacional de esta prestigiosa competencia de belleza, que en esta edición volvió a colocar a República Dominicana en el centro de la industria de los certámenes internacionales.
La gran final del certamen se celebró en suelo dominicano y reunió a delegadas de distintos países, quienes llegaron para representar la cultura, belleza, elegancia y compromiso social de sus respectivas naciones. Esta edición se destacó por su cuidada producción, el talento de las candidatas y la diversidad cultural presente en cada desfile.
Durante la competencia, las aspirantes enfrentaron diferentes retos y desfilaron en las categorías de:
- Traje de baño
- Traje típico
- Traje de gala
En cada segmento demostraron seguridad, personalidad y dominio escénico ante un público entregado y un jurado exigente.
Gran carisma
Finalmente, Suny Gálvez, representante de República Dominicana, conquistó al jurado con su preparación y carisma, y se llevó la corona principal de Miss Universal Grand 2026.
Ella coloca el nombre de la República Dominicana en lo más alto de la competencia internacional y sumando un nuevo logro a la historia de la belleza dominicana en el ámbito global.
La organización Miss Universal Grand felicitó a todas las participantes por su destacada actuación durante el certamen y agradeció el respaldo de los directores nacionales, patrocinadores, el jurado invitado, el equipo de producción y el público, cuyo apoyo hizo posible una nueva y exitosa edición del certamen.
Con este triunfo, República Dominicana celebra una nueva reina internacional y reafirma su presencia dentro del competitivo panorama de los certámenes de belleza a nivel mundial.