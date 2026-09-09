La dominicana Suny Gálvez gana el Miss Universal Grand 2026

Suny Gálvez se corona Miss Universal Grand 2026. ( CORTESÍA DE MISS UNIVERSAL GRAND 2026 )

La modelo dominicana Suny Gálvez se coronó Miss Universal Grand 2026, convirtiéndose en la nueva reina internacional de esta prestigiosa competencia de belleza, que en esta edición volvió a colocar a República Dominicana en el centro de la industria de los certámenes internacionales.

La gran final del certamen se celebró en suelo dominicano y reunió a delegadas de distintos países, quienes llegaron para representar la cultura, belleza, elegancia y compromiso social de sus respectivas naciones. Esta edición se destacó por su cuidada producción, el talento de las candidatas y la diversidad cultural presente en cada desfile.

Durante la competencia, las aspirantes enfrentaron diferentes retos y desfilaron en las categorías de:

Traje de baño

Traje típico

Traje de gala

En cada segmento demostraron seguridad, personalidad y dominio escénico ante un público entregado y un jurado exigente.

Gran carisma

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/suny-galvez-1-1b5cd334.jpeg Seguridad, personalidad y dominio escénico ante un público entregado y un jurado exigente. (CORTESÍA DE MISS UNIVERSAL GRAND 2026)

Finalmente, Suny Gálvez, representante de República Dominicana, conquistó al jurado con su preparación y carisma, y se llevó la corona principal de Miss Universal Grand 2026.

Ella coloca el nombre de la República Dominicana en lo más alto de la competencia internacional y sumando un nuevo logro a la historia de la belleza dominicana en el ámbito global.

La organización Miss Universal Grand felicitó a todas las participantes por su destacada actuación durante el certamen y agradeció el respaldo de los directores nacionales, patrocinadores, el jurado invitado, el equipo de producción y el público, cuyo apoyo hizo posible una nueva y exitosa edición del certamen.

Con este triunfo, República Dominicana celebra una nueva reina internacional y reafirma su presencia dentro del competitivo panorama de los certámenes de belleza a nivel mundial.

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