Roxie Hart no es precisamente el tipo de personaje que suele asociarse con Karla Fatule. Y ahí, quizás, reside buena parte del atractivo de este desafío.

Acostumbrada a transitar entre la actuación, el canto, la danza y la producción, Fatule se enfrenta ahora a uno de los papeles más exigentes de su carrera en Chicago, el clásico de Broadway que llegará al Teatro Nacional el próximo 12 de septiembre bajo la producción de José Llano y la dirección de María Castillo.

Junto a Robmariel Olea, como Velma Kelly, y Javier Grullón, como Billy Flynn, Fatule forma parte de un elenco de más de 50 artistas que lleva casi cuatro meses preparando una producción cuya escenografía, vestuario y coreografía han sido creados en República Dominicana.

Para ella, aceptar a Roxie fue casi un acto de intuición. "Lo hice sin pensarlo", cuenta. Sabía que, si le daba demasiadas vueltas, podían aparecer las dudas: el papel exige mucho "a nivel físico, a nivel mental, de compromiso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-03-at-115840-am-1-645e0554.jpeg Karla Fatule posa para Diario Libre tras su entrevista sobre su rol en el musical Chicago. (DIARIO LIBRE / STEVEN CURIEL)

También implicaba enfrentarse a los prejuicios del propio imaginario que la rodea. "A mí casi siempre me ven como dulce, la linda, la princesita". Roxie, en cambio, es sensual, ambiciosa, provocadora y no tiene demasiados reparos en mostrar su lado menos amable.

Pero Fatule no esperó a que otros le confirmaran que podía hacerlo. "La primera persona que creyó en poder interpretarla fui yo".

"Siempre supe que tenía la capacidad de hacerlo. Por eso dije que sí" Karla Fatule Sobre dar vida a Roxie en Chicago “

Encontrar a Roxie significó, precisamente, desprenderse de ciertos pudores. "Yo sabía que tenía que desnudarme totalmente delante de toda esta gente y, obviamente, delante del público", dice. Mostrar esa sensualidad, esa potencia y también esa capacidad de fingir inocencia mientras, como ella misma la define, "es una rabandola".

El proceso terminó convirtiéndose en algo más profundo que la construcción de un personaje. "No hay nadie que te valida. La primera persona que tiene que validarte es uno mismo". Y Roxie, asegura, la ha llevado "a confiar 100 % en sí misma".

También ha descubierto que un personaje tan conocido permite infinitas interpretaciones.

Después de ver Chicago recientemente en Broadway, entendió que Roxie no pertenece a una única actriz: "Cada quien le da su sello, cada quien le da su humor, cada quien le da su sensualidad, su picardía". Su versión nace de una mujer sin filtros, capaz de decir y hacer aquello que otros reprimen por miedo al juicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-03-at-115838-am-9d8c17c9.jpeg Karla Fatule posa tras dar detalles del musical Chicago. (DIARIO LIBRE / STEVEN CURIEL)

El largo proceso de ensayos ha hecho el resto. "El teatro, de manera natural, forma una comunidad", explica. Después de casi cuatro meses compartiendo escenario, el elenco se ha convertido en una familia. "Los veo más a ellos que a mis propios hijos", dice entre risas.

Esa convivencia también le ha reafirmado una de sus grandes lecciones personales: los límites suelen comenzar en la propia cabeza. Fatule recuerda un cambio de mentalidad alrededor de 2019, cuando aprendió a celebrar los logros de otros artistas sin sentirlos como una amenaza. "Mientras más tú celebres a quien sea, increíblemente las puertas se te abren".

La misma filosofía aplica al rechazo. "Yo, en verdad, no le doy mente". Su experiencia como productora le ha permitido comprender que no obtener un papel no necesariamente tiene relación con el talento: puede responder a la visión del director, al ensamble o a innumerables factores.

La primera semilla

La relación de Karla con el teatro no es de ahora, de hecho, ahí inició su amor por el arte. "High School Musical fue la primera vez como proyecto en que estaba actuando. Pero mi contacto con el teatro venía de antes porque mi papá estaba involucrado y yo lo acompañaba a los ensayos".

"Yo siempre fui muy retraída, me daba mucha vergüenza".

"Después, cuando llegué a High School Musical, conocí a quienes hoy son mis mejores amigos y formé esa comunidad. A partir de ahí dije: 'Yo puedo hacer más. Hago esto aunque no me paguen, aunque tenga que pasar hambre. A mí no me importa'".

Esa experiencia le permitió trabajar con una de las artistas más creativas y disciplinadas del medio dominicano, de quien ella asegura aprendió que el talento debe estar acompañado de la responsabilidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-03-at-115837-am-b30c150c.jpeg Karla fatule habló de sus inicios en el teatro musical con la emblemática Nuryn Sanlley. (DIARIO LIBRE / STEVEN CURIEL)

"Nuryn Sanlley, que en paz descanse, se encargó de formarnos gratuitamente durante un año: jazz, tap, canto, actuación. Éramos ochenta".

"Yo tenía quince años, salía del colegio y me iba directo para allá en uniforme, con mi bultico". "Todavía no hay forma de agradecerle lo que sembró en nosotros: esa pasión".

"Y los frutos están ahí. Javier también inició ahí. Stephanie Pina, George Osilady, Abraham Lebrón... Hay mucha gente que salió de ahí".

Le preocupa la cultura

Más allá de Chicago, Fatule observa con preocupación el panorama cultural dominicano. "A nivel cultural estamos en baja totalmente", afirma. Sin embargo, lejos de plantearse abandonar el oficio, reafirma su compromiso con él y con el país.

"Esto es lo único que nosotros sabemos hacer. Por lo menos yo, es lo único que yo he sabido hacer, y por eso no lo dejo".

"Quisiera que algún día podamos tener muchísimo más alcance, mucho más apoyo, mucha más visibilidad y que entiendan que por el teatro se empieza todo culturalmente: a nivel de educación, a nivel de todo".

"El teatro, para mí, es como la salvación. En un fin de semana puedes recibir 8 mil personas. Hay un público que está necesitando, ávido de proyectos como este".

"Hay gente que no tiene la oportunidad de viajar y eso es lo que ve. Nosotros tenemos el compromiso de elevar culturalmente, pero necesitamos muchísimo apoyo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-03-at-115839-am-d0771f24.jpeg Karla Fatule en las instalaciones de Diario Libre. (STEVEN CURIEL)

Pese a todo esto y con todo lo que implica ser artista en República Dominicana, ella responde sin dudar a una pregunta clave: ¿volverías a dedicarte a esto? " Sí. Sin pensarlo", señala convencida.

Y detalla algo más: quiere seguir "echando el pleito" aquí en su país. "Y no quisiera nunca tener que irme del país para poder hacer esto. Jamás en la vida. Quisiera que mi base sea esta, hacer proyectos internacionales, siempre, y que sigamos creciendo, llenando el teatro y creando más espacios".

Quizás esa convicción sea también una de las razones por las que Chicago continúa resultando tan vigente.

La fama, la ambición, el poder de los medios y la necesidad de convertirse en noticia atraviesan una historia escrita hace décadas, pero sorprendentemente familiar en el presente.

"Es una protesta full al sistema y a muchas cosas que pasan. Es lo que la persona está dispuesta a hacer para ser viral ahora mismo".

El próximo sábado 12 de septiembre, Karla Fatule tendrá la oportunidad de demostrarlo desde la piel de Roxie Hart. Y, esta vez, llega al escenario con una certeza que parece resumir todo el proceso: "La primera persona que creyó en poder hacerlo fui yo".

Más detalles sobre el musical Ambientada en la década de 1920, en plena era del charlestón y el jazz, "Chicago" cuenta la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres acusadas de asesinato que, con la ayuda del abogado Billy Flynn, quien convierte sus casos en un espectáculo mediático. Juntos manipulan el sistema judicial y explotan el poder de la prensa en una ambiciosa carrera por alcanzar la fama, el reconocimiento y la absolución. Las boletas están disponibles en Uepa Tickets.