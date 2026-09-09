Francis Méndez, voz de "Señor bolero" en Nueva York, muere a los 75 años

Pie de foto de archivo: Francis Méndez, "La Voz de la Dominicanidad en Ultramar", falleció el 8 de septiembre a los 75 años. ( CEDIDA POR LOS FAMILIARES )

El locutor, comunicador y empresario artístico dominicano Francis Méndez, conocido como "La Voz de la Dominicanidad en Ultramar", falleció este martes 8 de septiembre a los 75 años de edad, según informó su familia a través de un comunicado.

En el documento, la familia explicó que, en cumplimiento de la voluntad expresa de Méndez, no se realizarán servicios de velatorio ni sepelio. Sus restos serán cremados en una ceremonia estrictamente privada, conforme a sus deseos y los de sus allegados.

Le sobreviven su esposa, sus cuatro hijos y una extensa familia, además de una comunidad de colegas y amigos que hoy lamentan su partida. La familia Méndez agradeció las muestras de respeto, cariño y solidaridad recibidas durante este momento de dolor.

Inicios en Radio Jarabacoa

Nacido en Jarabacoa, provincia de La Vega, el 28 de marzo de 1951, Méndez llegó a la locución de manera accidental.

Siendo un adolescente, ayudaba a un promotor de la casa licorera Bermúdez a anunciar productos por altoparlante en su pueblo natal.

Cuando se le pidió que probara el micrófono tras una reparación técnica, leyó el texto del anuncio con tal énfasis que el encargado de promoción lo contrató en el acto: "Desde este momento tú eres el locutor de Bermúdez en Jarabacoa, ganarás RD$5.00 pesos semanales", le dijo.

Ese episodio lo llevó a Radio Jarabacoa, emisora en la que se integró como practicante en 1967 y donde consolidó su popularidad en el pueblo.

En Santo Domingo

Al concluir sus estudios secundarios, se trasladó a Santo Domingo decidido a abrirse camino en la radio capitalina. C

on el respaldo del locutor y periodista Pablo Jerez, logró incorporarse a Radio Guarachita, donde fue recibido por su director propietario, Radhamés Aracena, y su esposa, Zunilda Read de Aracena, quienes le dieron un trato preferencial.

Debutó allí el 15 de diciembre de 1969, con apenas dieciocho años, y permaneció en la emisora hasta 1980, además de convertirse en descubridor y promotor de artistas como Leonardo Paniagua y Cheché Abreu.

Trayectoria en Estados Unidos

En 1990, en medio de la crisis económica dominicana, Méndez se trasladó a Nueva York, donde se instaló en Washington Heights y dirigió su carrera hacia la creciente comunidad hispana del área triestatal, conquistando audiencias en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Formó parte del equipo de La Mega 97.9 FM, donde su voz brilló en "El Vacilón de la Mañana", uno de los programas más escuchados de la ciudad.

En el año 2000, su creador, Luis Jiménez, ideó para Méndez un personaje que presentara las noticias serias en el lenguaje coloquial de las calles neoyorquinas, dando origen a un estilo que lo distinguió dentro del espacio.

Ese mismo año asumió la conducción de "Señor bolero", dedicado al bolero y la música romántica, tras la salida de su anterior locutor en Amor 93.1 FM.

El programa llegó a ocupar el primer lugar de audiencia según las mediciones de Nielsen, consolidando a Méndez como una de las voces más influyentes de la radiodifusión dominicana en Nueva York. Formó parte también del elenco de la película "El Vacilón, The Movie".

Su carrera trascendió la radio: fue voz oficial de Univisión (Canal 41) entre 1993 y 1999 y, previamente, de Discovery Channel; más tarde ocupó la misma posición en Telemundo (Canal 47).

Se convirtió además en uno de los maestros de ceremonias más cotizados de Nueva York y Nueva Jersey, donde condujo actividades oficiales con la participación de autoridades estadounidenses y dos presidentes dominicanos.

Los datos biográficos de este texto fueron tomados del libro "Historia de la Locución Dominicana", del abogado y locutor Rubén Darío Aponte.