De reina a reina: Mariasela Álvarez felicita a Joheirry Mola en una emotiva llamada

Joheirry Mola y Mariasela Álvarez, unicas dominicanas ganadadoras de Miss Mundo, en sus respectivas coronaciones. ( FOTOS DE ARCHIVO | MISS WORLD OFICIAL / SHUTTERSTOCK )

La historia de la República Dominicana en Miss Mundo sumó recientemente un nuevo capítulo con la coronación de Joheirry Mola, quien recibió el respaldo y las felicitaciones de una de las dominicanas que conoce de cerca lo que significa llevar esta corona: Mariasela Álvarez, Miss Mundo 1982.

Ambas sostuvieron una conversación telefónica, luego de que Mariasela recibiera una llamada desde Vietnam. El encuentro también contó con la participación de Julia Morley, presidenta de Miss Mundo, y Dianny Mota, directora de Miss Mundo Dominicana.

"Que emoción al escuchar de nuevo la voz de Julia, una verdadera institución de la belleza con propósito", escribió Mariasela al compartir el momento en sus redes sociales.

Según relató, Morley le expresó su satisfacción con la elección de Joheirry y su deseo de que la República Dominicana recibiera a la nueva reina como merecía, además de manifestar su ilusión por volver a visitar el país.

Pero el momento más especial para Mariasela llegó al conversar directamente con Joheirry. En apenas unos minutos, aseguró haber confirmado la impresión que Dianny Mota le había transmitido la noche de su victoria: la de una joven "dulce, humilde, auténtica, inteligente y con mucha sensibilidad".

Para la también comunicadora, estas cualidades ayudan a explicar el cariño que Joheirry logró despertar entre sus compañeras durante la competencia.

Segunda corona dominicana

El encuentro entre ambas representa un simbólico relevo entre generaciones de reinas dominicanas. Más de cuatro décadas después de que Mariasela Álvarez conquistara el título de Miss Mundo en 1982, Joheirry Mola asume ahora la responsabilidad de representar al país desde ese mismo escenario internacional.

"Joheirry, gracias por representarnos tan bien, todos estamos muy orgullosos de ti y te esperamos con los brazos abiertos... ¡Hasta pronto!", concluyó Mariasela.

Te puede interesar "Sentí conmigo a todo un país": Joheirry Mola dedica su corona de Miss Mundo a República Dominicana