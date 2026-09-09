El Museo Nacional de Historia y Geografía publica su primer volumen de conferencias

De izquierda a derecha, Kin Sánchez, Aquiles Julián, José Guerrero, Mónica Gutiérrez, Fernando Pérez Memén y Manuel Otilio Pérez en la presentación del libro Conferencias del MNHG ( CEDIDA POR EL MUSEO NACIONAL DE HISOTIRA Y GEOGRAFÍA. )

Como parte de su misión educativa y de divulgación del conocimiento, el Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) puso en circulación el primer volumen de " Conferencias del MNHG ", una publicación que reúne una selección de las disertaciones desarrolladas en la institución con la participación de destacados historiadores, investigadores y especialistas.

La obra recoge los aportes de los expositores en torno a diversos temas de interés histórico y cultural, con el propósito de preservar estos contenidos y ampliar su acceso a un público más allá de las actividades presenciales que desarrolla el museo.

Una iniciativa de divulgación histórica

Durante la presentación, el director del Museo Nacional de Historia y Geografía e historiador, José G. Guerrero Sánchez, explicó que el proyecto surge del interés de la institución por fortalecer su labor educativa mediante la documentación y divulgación de los conocimientos compartidos en sus espacios académicos.

La publicación busca conservar en formato editorial parte de los contenidos expuestos durante las conferencias y facilitar que las investigaciones puedan ser consultadas posteriormente por estudiantes, investigadores, especialistas y personas interesadas en la historia y la cultura dominicanas.

En ese sentido, el primer volumen constituye una recopilación de trabajos que abordan distintos momentos y procesos de la historia del país, a partir de las investigaciones y exposiciones realizadas por los participantes en las actividades académicas del museo.

Un mosaico de investigaciones

Al referirse a la obra, Joan Ferrer, director de la Dirección General de Museos, destacó el carácter diverso de los trabajos incluidos en la publicación.

"Lo que tienen ustedes en sus manos no es, pues, un libro más de historia general, sino un mosaico de investigaciones puntuales, cada una construida con el rigor documental que distingue el trabajo de nuestros conferencistas", manifestó.

Ferrer agregó que el valor de la publicación también reside en la posibilidad de apreciar los distintos aportes como parte de una visión más amplia sobre el pasado dominicano.

"Y como todo buen mosaico, su valor está tanto en cada pieza individual como en la imagen de conjunto que revela: la de un país que sigue descubriendo, en sus propios archivos y objetos, capítulos enteros de su historia que aún merecen ser contados", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/el-director-del-museo-nacional-de-historia-y-geografia-jose-g-guerrero-sanchez-09903638.jpeg El director del Museo Nacional de Historia y Geografía, José G. Guerrero Sánchez, durante la presentación del primer volumen de "Conferencias del MNHG". (CEDIDA POR EL MUSEO NAICONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA)

Quince conferencias sobre la historia dominicana

Este primer volumen reúne alrededor de quince conferencias a cargo de José G. Guerrero Sánchez, Gabriel Atiles Bidó, Edwin Peña, Manuel Otilio Pérez, Welnel Félix, Sócrates Suazo, Fernando Pérez Memén, Manuel Andrés Brugal y Kin Sánchez.

Los autores abordan diversos temas relacionados con la historia dominicana, en una selección que permite acercarse a diferentes períodos y acontecimientos desde perspectivas vinculadas con la investigación histórica y la documentación.

La publicación está organizada en cuatro bloques temáticos: "Período colonial", "Dominación haitiana", "República Dominicana" y "Dictadura de Trujillo".

De esta manera, el contenido presenta un recorrido por distintos momentos de la historia nacional y reúne en un mismo volumen investigaciones desarrolladas por los conferencistas que han participado en los espacios académicos del Museo Nacional de Historia y Geografía.

Una publicación de unas 170 páginas

El libro cuenta con alrededor de 170 páginas y reúne los trabajos bajo una propuesta editorial destinada a conservar y difundir los contenidos generados en el marco de las conferencias del museo.

El diseño y la diagramación estuvieron a cargo de Abel Raimundo, mientras que la portada fue realizada por Dimas Rodríguez Cuello. La dirección de la publicación correspondió a José G. Guerrero Sánchez y la edición estuvo a cargo de Layoot & Printing, SRL.

La iniciativa procura que las investigaciones presentadas originalmente en actividades presenciales puedan permanecer como material de consulta y formar parte de los recursos destinados a la divulgación del patrimonio y la memoria histórica del país.

Compromiso con la memoria histórica

Con la puesta en circulación de "Conferencias del MNHG", el Museo Nacional de Historia y Geografía reafirma su compromiso con la generación, conservación y difusión del conocimiento histórico.

La publicación representa, además, un esfuerzo por ampliar el alcance de los contenidos producidos en la institución y poner a disposición del público investigaciones que contribuyen a la comprensión de distintos períodos de la historia dominicana.

El Museo Nacional de Historia y Geografía está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, donde desarrolla sus actividades de divulgación y preservación de la memoria histórica nacional.

La institución está abierta al público de martes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Para obtener mayor información sobre sus actividades y propuestas, los interesados pueden consultar el perfil de Instagram @museohistoriaygeografiard.