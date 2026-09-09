Fotocom llegará a Perú en 2027 y Panamá en 2028

Los periodistas Braylin Paredes, Sue Helen Rodríguez, María Jiménez, Genesis Bravo y Daniela Pujols durante el panel "Redes sociales y el impacto en el consumo visual de las noticias" en la primera edición de Fotocom 2026. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Lima, Perú, y Ciudad de Panamá, Panamá, serán las próximas sedes de Fotocom, Congreso Internacional de Fotoperiodismo y Comunicación Visual Estratégica, que continuará su proceso de expansión internacional por América Latina y el Caribe con sus ediciones de 2027 y 2028.

El anuncio fue realizado por Mayra Delgado, vocera oficial del congreso, durante la clausura de Fotocom 2026, celebrada el pasado 28 de agosto en Santo Domingo.

La segunda edición tendrá como sede Lima y está prevista para celebrarse del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2027.

La selección de estas dos ciudades representa un nuevo capítulo para una iniciativa que nació en República Dominicana con el propósito de reunir a profesionales, expertos, estudiantes y nuevas generaciones vinculadas al fotoperiodismo, la fotografía, la comunicación visual y la producción estratégica de contenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/0030ed1a-1ac4-4126-8f17-399fd32c2091-9c47e33b.jpg Mayra Delgado, vocera de Fotocom 2026. La segunda edición del evento tendrá como tema principal el poder de la imagen en la era digital. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Con su llegada a Perú y Panamá, FOTOCOM busca ampliar la participación de profesionales de distintos países y propiciar nuevos espacios para el intercambio de conocimientos, experiencias y colaboración en torno a la imagen y las nuevas formas de comunicación.

La expansión permitirá, además, conectar a profesionales, medios, instituciones, marcas y organizaciones de diferentes mercados y construir una agenda regional sobre los principales desafíos y oportunidades que plantean la transformación digital, la inteligencia artificial y el creciente protagonismo de la imagen en la comunicación contemporánea.

El congreso mantendrá su apuesta por el formato híbrido, con el objetivo de ampliar su alcance y facilitar la participación de profesionales de distintos países.

FOTOCOM 2027: el poder de la imagen en la era digital

La próxima edición tendrá como lema "Quienes comprendan el poder de la imagen liderarán el futuro de la comunicación" y estará enfocada en el poder de la imagen en la era digital como eje temático central.

Como parte de las novedades de la próxima edición, FOTOCOM 2027 presentará en Lima la exposición fotográfica "33 Portadas Dominicanas", una muestra dedicada a portadas históricas de importantes periódicos de República Dominicana.

La exposición busca presentar, a través de una selección de portadas, acontecimientos, personajes y momentos que han marcado la historia contemporánea del país, destacando el valor de la prensa escrita y de la imagen como documentos para preservar la memoria colectiva.

La muestra formará parte de la programación internacional de FOTOCOM 2027 y FOTOCOM Forum y servirá como una ventana para acercar al público peruano y a participantes de otros países a parte de la historia periodística y visual de República Dominicana.

Fotocom 2026 concluye con éxito

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/004cf641-e7ca-4059-bca9-b42c0c96c3ab-dbcfa40e.jpg Los periodistas Julio Caraballo, Wendy Paola Sierra, Daniel Lajara, Santi Contreras y Daniela Pujols encabezaron el panel Desde el lugar de los hechos. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

La primera edición de FOTOCOM concluyó el pasado 28 de agosto con un balance positivo, luego de tres jornadas de programación que reunieron a más de 30 conferencistas nacionales e internacionales para abordar los desafíos, tendencias e innovaciones que están transformando el fotoperiodismo y la comunicación visual en la era digital.

En la agenda de paneles, periodistas Braylin Paredes, Sue Helen Rodríguez, María Jiménez, Genesis Bravo y Daniela Pujols abordaron el incremento del consumo de noticias en formato visual y digital durante el panel "Redes sociales y el impacto en el consumo visual de las noticias".

Otro panel, "Desde el lugar de los hechos", reunió a los reporteros televisivos del momento: Julio Caraballo, Wendy Paola Sierra, Daniel Lajara y Santi Contreras, quienes abordaron en el día a día del periodista en acción en busca de la noticia. Ambos paneles fueron moderados por Daniela Pujols, periodista de Diario Libre.

Asimismo, en el marco del Congreso Internacional de Fotoperiodismo y Comunicación Visual Estratégica RD 2026, la periodista Millizen Uribe fue reconocida tras ofrecer una conferencia magistral sobre mujeres y memoria visual dominicana.

Celebrado del 26 al 28 de agosto en formato híbrido, el congreso incluyó más de 20 conferencias especializadas, tres paneles de discusión, conversatorios, foros y espacios de networking, con la participación de periodistas, fotógrafos, comunicadores, académicos, fotoperiodistas, creadores de contenido y especialistas de distintas áreas.

La jornada inaugural se desarrolló de manera presencial el 26 de agosto en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de la Universidad APEC (UNAPEC), en Santo Domingo, mientras que las jornadas posteriores se realizaron en modalidad virtual, facilitando la participación de profesionales y expertos de distintos países de América Latina y el Caribe.

José Joaquín Pérez, fundador, director creativo y productor general de FOTOCOM, valoró positivamente los resultados alcanzados y destacó la respuesta de los participantes a la propuesta formativa del congreso.

"FOTOCOM 2026 superó nuestras expectativas. Los participantes valoraron especialmente el nivel de los contenidos, la calidad de los expositores y los conocimientos adquiridos durante la jornada. Esto nos confirma la importancia de seguir creando espacios de formación e intercambio para fortalecer el fotoperiodismo y la comunicación visual estratégica en nuestra región", afirmó Pérez.

Pérez destacó que los resultados de esta primera edición representan un punto de partida para continuar desarrollando una plataforma de alcance regional que conecte a profesionales y nuevas generaciones alrededor de la fotografía, el periodismo, la comunicación y las nuevas tecnologías.