La Cámara de Diputados guarda un minuto de silencio por la memoria del locutor Francis Méndez, la iniciativa fue solicitada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cirilo Moronta, representante de la Circunscripción número 1 de los Estados Unidos. ( FOTOS CEDIDAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA FAMILIA DE CIRILO MORONTA )

La Cámara de Diputados de la República Dominicana guardó este martes un minuto de silencio en memoria del reconocido locutor, comunicador y empresario artístico dominicano Francis Méndez, quien falleció a los 75 años.

La iniciativa fue solicitada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cirilo Moronta, representante de la Circunscripción número 1 de los Estados Unidos, en reconocimiento a la trayectoria de Méndez, considerado una de las voces más destacadas de la comunicación dominicana en el país y el exterior.

Al presentar la solicitud ante el pleno, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió a los legisladores ponerse de pie para rendir homenaje al comunicador.

"Entonces don Cirilo solicita que, con motivo de su sentido fallecimiento, guardemos un minuto de silencio. Por eso les pido a los diputados que nos coloquemos sobre nuestros pies para guardar ese minuto de silencio a la memoria del señor Francis Méndez, locutor dominicano y también miembro de la diáspora dominicana en el exterior", expresó Pacheco.

Acto seguido, los legisladores permanecieron de pie para honrar la memoria de Méndez, quien falleció el martes 8 de septiembre, según informó su familia mediante un comunicado.

Minuto de silencio a la memoria del locutor Francis Méndez, destacado profesional del área de la comunicación nacional e internacional, solicitado por el diputado Cirilo Moronta (@cirilomorontag1). #DiputadosRD pic.twitter.com/oXgGD5onsG — Cámara de Diputados de la República Dominicana (@DiputadosRD) September 9, 2026

Una voz de la dominicanidad en el exterior

Francis Méndez, conocido como "La Voz de la Dominicanidad en Ultramar", nació en Jarabacoa, provincia La Vega, el 28 de marzo de 1951. Su entrada al mundo de la locución ocurrió de manera accidental durante su adolescencia, cuando ayudaba a un promotor de la casa licorera Bermúdez a anunciar productos mediante un altoparlante en su pueblo natal.

Posteriormente llegó a Radio Guarachita, donde fue recibido por su director y propietario, Radhamés Aracena, y su esposa, Zunilda Read de Aracena, quienes le brindaron la oportunidad de desarrollar su talento frente al micrófono.

En 1990, en medio de la crisis económica que atravesaba República Dominicana, Méndez emigró a Nueva York y se estableció en Washington Heights. Desde allí desarrolló una carrera dirigida principalmente a la creciente comunidad hispana del área triestatal.

Su voz llegó a las audiencias de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Formó parte del equipo de La Mega 97.9 FM, donde participó en "El Vacilón de la Mañana", uno de los programas de mayor audiencia de la radio neoyorquina.

En el año 2000 asumió la conducción de "Señor Bolero", espacio dedicado al bolero y la música romántica que se transmitía por Amor 93.1 FM. El programa alcanzó el primer lugar de audiencia según las mediciones de Nielsen, consolidando a Méndez como una de las voces más reconocidas de la radiodifusión dominicana en Nueva York.

Su trayectoria también llegó a la televisión y al cine. Fue voz oficial de Univisión Canal 41 entre 1993 y 1999 y previamente trabajó para Discovery Channel. Más adelante desempeñó la misma función en Telemundo Canal 47. También formó parte del elenco de la película El Vacilón, The Movie.

La familia de Méndez informó que, siguiendo su voluntad expresa, no se realizarán servicios de velatorio ni sepelio. Sus restos serán cremados durante una ceremonia estrictamente privada , conforme a sus deseos y los de sus allegados.

de Méndez informó que, siguiendo su voluntad expresa, no se realizarán ni sepelio. Sus restos serán cremados durante una , conforme a sus deseos y los de sus allegados. Al comunicarse su fallecimiento, la familia destacó que le sobreviven su esposa, sus cuatro hijos y una extensa familia, además de una amplia comunidad de colegas y amigos que lamentan su partida.

Los familiares agradecieron las muestras de respeto, cariño y solidaridad recibidas tras la muerte del comunicador, cuya trayectoria dejó una marcada huella tanto en la radio dominicana como en los medios de comunicación dirigidos a la diáspora.