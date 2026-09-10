Edanco regresa con atractiva programación

De izquierda a derecha, Rosa Pimentel, Andreína Jiménez, Senia Rodríguez, María Emilia García, Cibeles Sánchez, Patricia Ortega, Edmundo Poy, Dayme del Toro, Pablo Clark, Maykel Acosta y Keyla Ortiz. ( DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA )

Del 22 de septiembre al 3 de octubre se celebrará la vigésima primera edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de América, Europa y el Caribe (Edanco), con una atractiva programación que reunirá a destacados artistas de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía y República Dominicana como país anfitrión.

Los detalles de la jornada fueron ofrecidos en un encuentro con la prensa presidido por la directora de Edanco, la bailarina Patricia Ortega, quien informó que el acto inaugural del festival será el martes 22 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la Quinta Dominica, de la Ciudad Colonial.

Esta presentación contará con la participación de Canadá, la exposición de fotografías de Mika Pasco y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana, dando inicio a una programación concebida para acercar al público a los diferentes lenguajes, estéticas y formas de creación dentro de la danza contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-31829-pm-0bb3f114.jpeg Patricia Ortega ofreció los detalles de Edanco 2026. (CEDIDA POR MIKA PASCO)

"Con esta nueva edición, Edanco vuelve a convertir a Santo Domingo en un punto de encuentro para la creación y el pensamiento en torno a la danza contemporánea, propiciando el intercambio entre artistas dominicanos y creadores de distintas latitudes", afirmó Patricia Ortega.

Lugares del festival

Las actividades de esta vigésima edición de Edanco se desarrollarán en diferentes espacios de Santo Domingo, entre ellos Casa de Teatro; el Centro Cultural Narciso González; el Centro Cultural Banreservas, en la Ciudad Colonial; la Sala Manuel Rueda, La Gruta, de Anacaona Teatro, en la Ciudad Colonial; Unapec, Unibe, la Escuela Nacional de Danza; y el Centro Cultural de España.