Candidata dominicana llega a Puerto Rico y muestra por qué es una gran apuesta en Miss Universo

Melissa Núñez, Miss República Dominicana Universo, en una imagen oficial publicada en la red social de Instagram del certamen, al día siguiente de ser coronada. ( INSTAGRAM / @MISSUNIVERSEDOMINICANA )

Con entusiasmo, elegancia y una evidente seguridad frente a las cámaras, la Miss República Dominicana Universo, Melissa Núñez, se encuentra afinando los detalles de su preparación para la próxima edición de Miss Universo, que tendrá como escenario a Puerto Rico.

Para la reina dominicana, la visita a la isla representa una experiencia especialmente significativa, al tratarse de su primer encuentro con el territorio puertorriqueño.

A través de un video realizado desde el vecino país caribeño, Núñez compartió sus impresiones y manifestó su deseo de descubrir de cerca una cultura que, aunque ya conocía y admiraba en parte, considera mucho más rica al experimentarla desde su gente, sus tradiciones y su cotidianidad.

"Nunca he tenido la oportunidad de visitar Puerto Rico, así que estas son experiencias que quiero descubrir y disfrutar por primera vez", expresó la soberana, dejando entrever la ilusión que le provoca vivir esta etapa previa a la competencia.

La dominicana también resaltó algunos de los elementos que más han llamado su atención durante su estadía, entre ellos las playas, la gastronomía y los ritmos musicales, componentes que, a su juicio, forman parte de la esencia vibrante y hospitalaria de la isla.

"Sé que hay mucho más por aprender cuando realmente tienes la oportunidad de conocer su gente, sus tradiciones, su gastronomía y la esencia de la isla", afirmó.

Núñez aseguró además estar contando los días para regresar a Puerto Rico en noviembre y vivir una experiencia más cercana con el país anfitrión de la competencia. Su propósito, según manifestó, es conectar con su gente y atesorar recuerdos que trasciendan la experiencia del certamen.

La aparición de la reina dominicana también permitió apreciar la evolución de su imagen física y escénica a medida que avanza su preparación para Miss Universo. Con una presencia cada vez más pulida, Núñez exhibió naturalidad, dominio frente a la cámara y una oratoria que continúa consolidándose como uno de sus principales atributos.

La seguridad al expresarse, el manejo de su discurso y la capacidad para proyectar cercanía sin perder la elegancia son cualidades especialmente relevantes en una competencia donde la comunicación y la presencia pública tienen un peso determinante.

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Con noviembre cada vez más cerca, Melissa Núñez se encamina así hacia una de las experiencias más importantes de su trayectoria.

Su primer acercamiento con Puerto Rico le ha permitido conocer parte de los encantos de la isla, también comenzar a establecer un vínculo con el escenario que próximamente reunirá a candidatas de distintos rincones del mundo en busca de la corona de Miss Universo.