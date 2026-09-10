EDANCO 2026 llevará a Santo Domingo propuestas de danza contemporánea de ocho países

La jornada inaugural contará con la participación de artistas de Canadá, la exposición fotográfica de Mika Pasco y una presentación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana. ( FOTO CEDIDA POR EDANCO )

El Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO) celebrará su edición 2026 del 22 de septiembre al 4 de octubre con la participación de compañías y artistas de ocho países.

La programación incluye propuestas de Canadá, Costa Rica, México, Estados Unidos, España, Francia, Rumanía y República Dominicana, con presentaciones que mostrarán diferentes lenguajes y estilos de la danza contemporánea.

El festival será inaugurado el martes 22 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en la Quinta Dominica, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La jornada inaugural contará con la participación de artistas de Canadá, la exposición fotográfica de Mika Pasco y una presentación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana.

La directora de EDANCO, Patricia Ortega, explicó que durante las dos semanas del festival el público podrá conocer propuestas de creadores nacionales e internacionales y acercarse a distintas formas de expresión dentro de la danza contemporánea, indica una nota de prensa de EDANCO.

"Con esta nueva edición, EDANCO vuelve a convertir a Santo Domingo en un punto de encuentro para la creación y el pensamiento en torno a la danza contemporánea, propiciando el intercambio entre artistas dominicanos y creadores de distintas latitudes", afirmó Ortega.

La también bailarina, coreógrafa y gestora cultural señaló que las presentaciones buscan generar un intercambio entre artistas de diferentes países y utilizar la danza como un espacio para conectar culturas.

Una agenda internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-10-at-60308-pm-100f9416.jpeg Los fondos obtenidos mediante la venta de las entradas serán destinados a la Fundación EDANCO. (FOTO CEDIDA POR EDANCO)

EDANCO 2026 contará con la participación de compañías y artistas procedentes de América, Europa y el Caribe. La programación combina propuestas internacionales con el trabajo de exponentes de la danza dominicana.

De acuerdo con sus organizadores, el festival busca ofrecer al público la oportunidad de conocer nuevas tendencias y formas de creación en la danza contemporánea, además de fortalecer el intercambio entre los artistas participantes.

Precio de las entradas

Las entradas para las funciones tendrán un costo de 300 pesos por persona y podrán adquirirse en los lugares donde se realizarán las presentaciones y a través de la plataforma Tix.do.

La gala benéfica, pautada para el sábado 3 de octubre, tendrá un costo de 500 pesos por persona.

Los fondos obtenidos mediante la venta de las entradas serán destinados a la Fundación EDANCO.

Con esta nueva edición, el festival vuelve a colocar a Santo Domingo como escenario para el encuentro de artistas y compañías dedicados a la danza contemporánea y al intercambio cultural.