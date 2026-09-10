Santiago guardará en el "Árbol de la Utopía" los sueños de sus habitantes para el futuro

El artista Yves Drube explicó que eligió Santiago para desarrollar el proyecto porque mantiene un vínculo especial con la ciudad, donde reside el 1999. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Los habitantes de Santiago tendrán la oportunidad de dejar plasmados sus sueños, deseos y visión sobre el futuro en el proyecto artístico y participativo "Árbol de la Utopía", una obra que busca convertirse en una cápsula del tiempo para las próximas generaciones.

La iniciativa, del artista alemán residente en Santiago Yves Drube, será lanzada el próximo 29 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, en el Jardín Botánico de Santiago. A partir de esa fecha, niños, jóvenes y adultos podrán aportar sus mensajes sobre cómo imaginan el mundo dentro de 30, 50 o hasta 100 años.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, Drube explicó que la obra será construida en concreto y tendrá en su interior una ceiba, árbol que puede alcanzar una longevidad de hasta mil años.

Según lo explicado, cada participante podrá escribir su mensaje en un papel, que será protegido dentro de una botella plástica reutilizada y posteriormente colocado en la estructura de la obra. De esta manera, cientos de sueños, pensamientos y aspiraciones quedarán preservados para que las generaciones futuras puedan conocer qué imaginaban los habitantes de Santiago en 2026.

El artista explicó que eligió Santiago para desarrollar el proyecto porque mantiene un vínculo especial con la ciudad, donde reside el 1999.

Resaltó que su interés es dejar una huella artística que permanezca durante generaciones.

Un símbolo de amistad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/4bb0822c-8b6c-4ee0-b2ab-aa080196017d-69fea447.jpg Luis Balboa, Moritz Jacobshagen, Mariana Moreno e Yves Drube. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/47157dd7-766c-4988-90a6-a0b5ed7327eb-f7eaf170.jpg Luis Balboa, Moritz Jacobshagen, Mariana Moreno, Yves Drube y Jennifer Gardner de Díaz. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

El jefe adjunto de la Embajada de Alemania en República Dominicana, Moritz Jacobshagen, resaltó el valor de la iniciativa como un ejercicio para reflexionar sobre el futuro y sobre el mundo que la sociedad quiere dejar a sus hijos y nietos.

Consideró que la obra también servirá como un símbolo duradero de la amistad entre Alemania, el Cibao y Santiago, al tiempo que permitirá fortalecer los vínculos culturales entre ambas partes.

"Árbol de la Utopía" también busca llamar la atención sobre la necesidad de proteger el medio ambiente.

La vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, definió el proyecto como un símbolo de cooperación, esperanza y transformación para la ciudad, al integrar el arte, la naturaleza y la cultura.

La iniciativa de la Embajada de Alemania se desarrolla con la colaboración de la Alcaldía de Santiago, el Jardín Botánico de Santiago y Cementos Cibao. Los colegios Saint David School y Escuela 2 asumirán el padrinazgo de la obra.