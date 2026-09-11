Chavón será sede de la DEL Conference 2026, encuentro global sobre el futuro de la educación digital

Fachada de Chavón, La escuela de diseño. ( SUMINISTRADA )

Chavón La Escuela de Diseño será sede de DEL Conference 2026, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre y reunirá en República Dominicana a una comunidad internacional vinculada al arte, el diseño y la educación superior.

La edición combinará tres días de intercambio, aprendizaje y experiencias entre el campus de Chavón en Santo Domingo y el campus de La Romana, en Altos de Chavón.

La realización de esta edición en República Dominicana representa un hito para Chavón y para la región: será la primera vez que la conferencia DEL tenga como sede a Latinoamérica, ampliando el alcance de esta comunidad global hacia el Caribe y fortaleciendo el intercambio entre perspectivas locales e internacionales.

DEL es una comunidad internacional de práctica, investigación, enseñanza y aprendizaje que explora temas emergentes en arte, diseño y educación superior. Su programación combina conversaciones, tecnologías experimentales, presentaciones artísticas y ponencias académicas, generando un espacio para el intercambio de ideas y prácticas creativas y críticas.

"Ser sede de DEL Conference 2026 representa una oportunidad para conectar a Chavón y a República Dominicana con una conversación internacional sobre el futuro de la educación creativa. Nos interesa especialmente generar un espacio donde distintas geografías, culturas y disciplinas puedan encontrarse y producir nuevas ideas", señala Adolfo Lucero, rector de Chavón.

Conversación sobre el futuro de la educación creativa

La conferencia abordará distintas perspectivas sobre cómo están cambiando las formas de enseñar, aprender y ejercer las disciplinas creativas.

Entre sus principales líneas temáticas se encuentran las pedagogías sin fronteras, con una mirada hacia modelos educativos que conectan geografías, idiomas y disciplinas; la relación entre comunidad e identidad, explorando el vínculo entre educación, cultura, territorio y acceso; y los nuevos cruces entre materiales, oficios y futuros del hacer.

También se abordará el papel de las prácticas conectadas en red, así como la evolución de las pedagogías digitales y su intersección con el arte, el diseño y las nuevas tecnologías.

Estas líneas reflejan una conversación cada vez más amplia sobre las maneras en que la educación creativa puede responder a los cambios sociales, culturales y tecnológicos del presente.

La propuesta conceptual desarrollada para DEL Conference 2026 parte precisamente de la idea de las redes como tejidos: una metáfora que conecta los tejidos tradicionales del Caribe con las redes globales contemporáneas.

Desde esta perspectiva, tejer representa conectar e intercambiar entre personas, conocimientos y territorios, articulando lo local y lo global, lo manual y lo digital.

República Dominicana como punto de encuentro

La llegada de DEL a Chavón reúne voces provenientes de distintas regiones del mundo, con representación de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa (Reino Unido y Alemania), Asia (Japón, Indonesia, Singapur y Vietnam), Oceanía (Australia) y América Latina (Brasil, México, Colombia y Ecuador).

Esta diversidad y carácter interdisciplinario es precisamente lo que hace de DEL Conference un evento único y enriquecedor, al reunir en un mismo espacio distintas perspectivas y experiencias vinculadas a las industrias creativas y la educación.

La comunidad DEL integra artistas, creadores, docentes, investigadores, estudiantes, diseñadores instruccionales, técnicos, historiadores del arte y especialistas en humanidades digitales, entre otros perfiles.

Con una trayectoria que se remonta a 2005, DEL ha evolucionado desde sus orígenes como Designs on eLearning y posteriormente Digitally Engaged Learning, ampliando su conversación hacia temas relacionados con diseñar, experimentar, imaginar, evolucionar, liderar y transformar las prácticas educativas y creativas.

Una experiencia entre Santo Domingo y Altos de Chavón La conferencia conectará dos escenarios de CHAVÓN durante sus tres días de programación.

El 11 de noviembre se realizará una actividad opcional en el campus de La Romana, en Altos de Chavón, con transporte de ida y vuelta desde Santo Domingo.

Las sesiones principales tendrán lugar en el campus de Chavón Santo Domingo los días 12 y 13 de noviembre, integrando el intercambio de la conferencia con la experiencia urbana de la capital.

De esta manera, DEL Conference 2026 propone no solo un espacio para compartir conocimientos y prácticas, sino también una experiencia que pone en diálogo distintos contextos culturales y geográficos, desde Santo Domingo hasta Altos de Chavón.

El registro oficial ya está abierto y los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden consultar el programa, conocer los detalles de participación y realizar su registro a través de delconference.org/2026.

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