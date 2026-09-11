"Chicago": entre fama, escándalos y jazz

Prepárate para entrar al Chicago de los años 20, donde el jazz, el charlestón, los titulares y los escándalos se mezclan en una historia en la que nadie quiere quedarse en segundo plano.

"Chicago: el musical" sube el telón este sábado 12 de septiembre en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, con Karla Fatule, Robmariel Olea y Javier Grullón como protagonistas de una puesta en escena que apuesta por el baile, la música y ese toque de glamour que ha convertido al musical en un clásico.

Fatule se transforma en Roxie Hart, una mujer con aspiraciones de fama que termina acusada de asesinato. Olea interpreta a Velma Kelly, otra mujer tras las rejas que tampoco está dispuesta a renunciar a los reflectores. Y entre ambas aparece Billy Flynn, el abogado interpretado por Grullón, experto en convertir cualquier caso -y cualquier verdad- en un buen espectáculo.

La química entre estos personajes será uno de los ingredientes centrales del montaje, en una historia donde la rivalidad, el humor y la ambición se cruzan mientras cada protagonista intenta conquistar su propio momento de gloria.

Trama del musical

La trama transcurre en una época en la que un buen titular podía cambiarlo todo. Roxie y Velma descubren que la atención del público puede ser tan importante como la estrategia legal, y juntas terminan protagonizando una particular batalla por la fama.

El elenco lo completan Luis José Germán como Amos Hart, el esposo de Roxie; Laura Cadete como Mama Morton, la influyente directora de la prisión; y Guille Martín como Fred Casely.

La producción general y artística está a cargo de José Llano, con dirección general de María Castillo y dirección musical de Junior Lomba. Además, más de 50 bailarines formarán parte del montaje.

Y, por supuesto, habrá clásicos como "All That Jazz", "Cell Block Tango" y "Razzle Dazzle", esos números que han ayudado a convertir a "Chicago" en uno de los grandes referentes del teatro musical.

Lugar: Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Sábado, 8:30 pm, y domingo, 7:00 pm. Boletas en Uepa Tickets y Puntos CCN.