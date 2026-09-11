Teatro Guloya estrena 'Bendito Gordo' en su 35 aniversario

Gerardo "El Cuervo" Mercedes, como el coronel; Claudio Rivera, como El Gordo Larancuent; y Luinis Olaverría, como Culichumbo, forman parte del elenco de "Bendito Gordo". ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

La música urbana, el buen ambiente y la celebración se unirán este sábado 12 de septiembre en una noche especial protagonizada por el Grupo Darlyn Estrella, que festejará su aniversario con una gran fiesta en Rancho Steak House.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-06-at-92118-am-b8fac6db.jpeg (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Para esta ocasión, el grupo ha preparado una propuesta que promete convertir la celebración en una experiencia memorable, con la participación especial de Don Miguelo y Nacho Estrella, dos figuras que pondrán el sabor urbano a una noche concebida para disfrutar, compartir y celebrar.

Lugar: Rancho Steak House, Malecón del DN. Hora: 9:00 pm. Boletas: Uepa Tickets.

Bendito Gordo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/claudio-rivera--el-gordo-larancuent-c0a5eb0f.jpeg (CEDIDA POR LOS ORGANIADORES)

El Teatro Guloya sigue la celebración de su 35 aniversario con el estreno de "Bendito Gordo", una comedia oscura y satírica bajo la dramaturgia y dirección de Claudio Rivera. La producción reúne un elenco de distintas generaciones, integrado por Gerardo "El Cuervo" Mercedes, Luinis Olaverria y Viena González.

Dónde: Teatro Guloya, calle Arzobispo Portes 205, Ciudad Colonial. Cuándo: viernes 11 y sábado 12 de septiembre, a las 8:30 pm.; domingo 13 de septiembre, a las 6:30 pm. Boletas: Teatro Guloya.

Por otro lado, ubicada en un hogar de ancianos, la obra dirigida por Jean Villanueva y Rosa Aurora invita al público a reflexionar sobre la soledad, el paso del tiempo y el valor de la amistad en la obra Paradiso. Está protagonizada por Laura Leclerc, Gracielina Olivero, Frank Ceara y Milton Cordero.

Dónde: Sala Manuel Rueda del Teatro Nacional. Funciones: viernes y sábado, a las 8:30 pm.; domingo, a las 7:00 pm. Boletas disponibles a través de Uepa Tickets.

Lugar: Museo Nacional de Historia Natural. Gratis.

Criaturas de aire, mar y tierra

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/imagen-3-foto-de-marvin-del-cid-6b3ad9f7.jpg (ARCHIVO/MARVIN DEL CID)

Continúa durante todo el fin de semana el XII Festival Internacional de Fotografía Photoimagen "Archipiélagos interiores". Y este fin de semana recomendamos visitar "Volver. Alas del Caribe, un puente natural", una iniciativa de Fotoguardianes de la Naturaleza que muestra a 24 criaturas migrantes del aire y 14 paisajes, y otra dedicada a 37 formidables habitantes del mar y de la tierra, inmortalizados por seis destacados artistas visuales dominicanos y un guatemalteco.

Lugar: Museo Nacional de Historia Natural. Gratis.