El Festival del Chocolate Dominicano celebra su sexta edición este fin de semana

Alberto Castillo, Antonio Lizaran y Se´sar Rodriguez junto a representantes de la embajada de la India y de la Unio´n Europea. ( CEDIDA POR EL FESTIVAL DE CHOCOLATE DOMINICANO )

El Festival del Chocolate Dominicano celebra su sexta edición con una programación dedicada al cacao y a la producción chocolatera local, con actividades que se desarrollan desde este viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre en Ágora Mall Santo Domingo para crear experiencias inolvidables sobre el cacao y chocolate dominicano.

Esta edición continúa reconociendo a la Asociación Dominicana de Chocolaterías (Adochoco), primera en el país, y a las marcas que forman parte de este sector.

Hace un llamado especial a reconocer y apoyar la industrialización del cacao en el país para fortalecer e incrementar los ingresos de la cadena de valor al exportar y producir productos terminados derivados del cacao dominicano, ya reconocido internacionalmente por su calidad.

Esta edición cuenta con la participación de más de 18 marcas de chocolate, que presentan sus propuestas y comparten con el público parte del proceso detrás de su elaboración. La oferta incluye diferentes tipos de chocolate y productos derivados del cacao, mostrando la variedad de propuestas que desarrolla actualmente el sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/stand-cortes-hermanos-223e340c.jpeg Stand de Cortes Hermanos en el festival, que se realiza enÁgora Santo Domingo. (CEDIDA POR EL FESTIVAL DEL CHOCOLATE DOMINICANO)

Programa

El programa, que se desarrolla en Ágora Mall Santo Domingo, incluye catas, degustaciones, cooking shows y actividades dirigidas a niños, con espacios para conocer más sobre el cacao, el chocolate y las distintas etapas que intervienen en la elaboración de estos productos.

Durante el evento de lanzamiento, el festival contó con la participación de representantes de la Unión Europea, de la embajada de la India, Ministerio de Industria y Comercio y otros representantes de organizaciones locales.

Además de la exhibición de productos, el festival busca generar un espacio de encuentro entre las marcas participantes y el público, permitiendo conocer de cerca a los chocolateros y las propuestas que se desarrollan a partir del cacao dominicano.

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