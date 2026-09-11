Ministerio de Cultura presenta avances en recuperación del museo de Santiago

Fachada del Museo de Historia y Tradiciones de Santiago, inmueble que será intervenido por el Ministerio de Cultura para su recuperación y puesta en valor. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA )

El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Museos, presentó los avances del proyecto de recuperación y puesta en valor del Museo de Historia y Tradiciones de Santiago, así como las acciones previstas para la supervisión de los trabajos que serán llevados a cabo en este inmueble, en un encuentro sostenido con los medios de comunicación.

Encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, dicho encuentro tuvo lugar en el antiguo edificio del INPOSDOM, en el cual se explicó el alcance del proyecto y las acciones contempladas para convertirlo en un espacio dedicado a la historia y las tradiciones de Santiago.

El proyecto se encuentra en la etapa final de contratación de las áreas responsables de ejecutar los trabajos, luego de avanzar en la planificación, la elaboración de los documentos técnicos y el diseño de la propuesta museográfica.

Próximos pasos

Las próximas acciones incluyen trabajos de estructura, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, así como la restauración de puertas y ventanas, procurando conservar las características arquitectónicas del edificio y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-51508-pm-1-148acfb5.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, conversa con la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, durante el encuentro en el que fueron presentados los avances del proyecto de recuperación del Museo de Historia y Tradiciones de Santiago. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-51507-pm-46664923.jpeg Funcionarios del Ministerio de Cultura acompañan al ministro Roberto Ángel Salcedo durante el encuentro en Santiago, donde fueron presentados los avances del proyecto de recuperación del Museo de Historia y Tradiciones. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA) ‹ >

La intervención está concebida para fortalecer la preservación, interpretación y divulgación de la memoria histórica de Santiago, y acercar este patrimonio a las nuevas generaciones y a la ciudadanía.

Con este proyecto, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos, encabezada por su titular, Joan Ferrer, avanzan en la recuperación de espacios destinados a la conservación, protección y difusión del patrimonio histórico y cultural de la República Dominicana.