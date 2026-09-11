La obra "Suegra y nuera, ¿socias o rivales?" explora los retos de convivir y trabajar juntas

Rosa Margarita Pérez Melo y Rosa Marisela Fernández, autoras de la nueva obra "Suegra y nuera, ¿socias o rivales? ( CEDIDA POR LAS AUTORAS )

¿Pueden una suegra y una nuera convertirse en verdaderas aliadas dentro de la familia y también en el trabajo?

Esa es la conversación que proponen Rosa Marisela Fernández y Rosa Margarita Pérez Melo en Suegra y nuera, ¿socias o rivales? , libro que será puesto en circulación el próximo 23 de septiembre en Cuesta Libros Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-09-at-104808-am-21c2fc81.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-09-at-104808-am-21c2fc81.jpeg Rosa Marisela Fernández, autora de Suegra y nuera, ¿socias o rivales?. (CEDIDA POR LA AUTORA)

A partir de sus propias experiencias, las autoras presentan las dos perspectivas de una relación sobre la que abundan los estereotipos, pero que pocas veces es abordada desde las voces de sus protagonistas.

En sus páginas hablan de convivencia, diferencias generacionales, comunicación, límites, fe, respeto y de los aprendizajes que les han permitido construir una relación capaz de funcionar tanto en el entorno familiar como en el laboral.

La propuesta adquiere una dimensión particular porque Fernández y Pérez Melo no se limitan a contar cómo han aprendido a convivir como suegra y nuera: también trabajan juntas, enfrentándose a diferencias de criterio, estilos de liderazgo y maneras distintas de entender determinadas situaciones.

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Esa experiencia convierte el libro en una reflexión que puede trascender el vínculo familiar y resultar cercana para quienes comparten proyectos, empresas familiares o espacios profesionales con personas de generaciones diferentes.

¿Pueden una suegra y una nuera convertirse en socias y aliadas?

Suegra y nuera, ¿socias o rivales? no presenta una relación idealizada ni pretende ofrecer una fórmula única. Por el contrario, las autoras parten de situaciones y aprendizajes reales para mostrar cómo una relación puede transformarse cuando existe disposición para escucharse, reconocer las diferencias, establecer límites y construir acuerdos.

El libro propone, además, cambiar la narrativa tradicional que coloca a suegras y nueras inevitablemente en posiciones contrarias.

Las autoras invitan a mirar lo que puede ocurrir cuando dos mujeres unidas por el amor hacia una misma familia deciden conocerse más allá de los roles que les han sido asignados y aprender una de la otra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-09-at-104808-am-1-712d59c6.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-09-at-104808-am-1-712d59c6.jpeg Rosa Margarita Pérez Melo, autora del libro Suegra y nuera, ¿socias o rivales?. (CEDIDA POR LA AUTORA)

Durante el encuentro en la presentación del libro participarán las autoras y varios invitados, quienes compartirán distintas perspectivas sobre la obra y su aporte a las relaciones familiares e intergeneracionales. La maestría de ceremonias estará a cargo de la escritora y mentora de autoras Ericarol Carlo.

Al finalizar la presentación, los asistentes podrán compartir con Rosa Marisela Fernández y Rosa Margarita Pérez Melo y participar en la firma de ejemplares de Suegra y nuera, ¿socias o rivales?



