Rafael Pineda presenta su "El Regreso, un canto dominicano"

La puesta en circulación del nuevo libro de poemas de Rafael Pineda fue una manifestación cultural que ocupó la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional.

El acto, convocado por el Movimiento Cultural Sur Santo Domingo, contó con una introducción y salutación a cargo del profesor y poeta Josué Leger, integrante de la organización.

La presentación de la obra estuvo a cargo del académico, filólogo, ensayista y poeta Odalís Pérez, mientras que Francisco Javier Tejeda tuvo a su cargo la presentación del autor invitado.

Durante su intervención, Rafael Pineda explicó que el libro fue concebido como el canto de un hombre que regresa de un largo caminar, luego de más de 20 años en tierra firme, extrañando las mañanas de San Juan de la Maguana.

El autor relató que varios poemas recrean historias de regreso, como el gesto de José Danilo Domínguez al ser devuelto a España en el mismo avión en que había llegado, episodio recogido en la página 65 del libro, así como otros pasajes vinculados al regreso de Sebano Lora y de Narcisazo.

Pineda reflexionó sobre la utilidad de la poesía, recordando que Francisco Franco llegó a calificar la poesía y el teatro de Federico García Lorca como "tan letales como la pólvora de los tanques".

Evocó los casos de Coronado Martínez, Manuel de Jesús Galíndez y Ramón Barrero Aristy, además de la quema de los libros de "Don Quijote de la Mancha", como ejemplos históricos del peso político de la palabra escrita.

Citó también al poeta Pedro Mir, para quien la poesía asume una responsabilidad y desarrolla en su entorno una determinada manera espiritual, al punto de que su importancia ameritaría discutirse en el Congreso.

Un recorrido por la historia dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/img-20260911-wa0271-d98d2265.jpg El libro cuenta con 25 poemas. (JUAN GUIO)

El autor explicó que, al concluir la escritura, comprobó que había construido una obra que recorre la historia de República Dominicana desde el amanecer de 1586, cuando el corsario Francis Drake invadió y saqueó Santo Domingo en nombre de la reina Isabel I de Inglaterra, hasta un canto final dedicado a los trabajadores.

Sobre este último, Pineda señaló que lo escribió motivado por lo que considera una falta de reconocimiento al Día de los Trabajadores en el país, fecha que este 2026 fue trasladada al cuatro de mayo en lugar de celebrarse el primero de mayo, algo que calificó como una suerte de rehén del trabajador dominicano.

Ficha técnica y voces del libro

"El Regreso, un canto dominicano" está compuesto por 25 poemas distribuidos en 123 páginas, con 11,449 palabras, 68,606 caracteres, 1,938 párrafos y 3,127 líneas.

El libro incluye un prólogo escrito por la académica de la Universidad de Salamanca Claudia Bancho, trece epígrafes, citas y notas, y cuatro comentarios de contratapa firmados por el memorialista de Santo Domingo Miguel Collado, el escritor chileno Pablo de Rojas y la propia Claudia Bancho.

Pineda dedicó parte de su discurso a subrayar que su poesía da voz a figuras como María Trinidad Sánchez, Otto Morales, Yolanda Guzmán, Narcisazo, Orlando y Francisco del Rosario Sánchez, así como a los niños fallecidos en Moca, entre otros nombres vinculados a la memoria histórica dominicana.

Cerró su presentación con un fragmento inspirado en Pablo Neruda y su "Canto general".

Presentación para cerrar el acto

Para finalizar la parte protocolar del evento, la actriz Orquídea Ramírez, el ingeniero José Espinosa y Ángela Isabel Mateo leyeron poemas del libro. Ángela Isabel Mateo interpretó además "Venceremos", canción de María Elena Walsh que inspiró uno de los poemas incluidos en la obra.

El acto concluyó con un brindis de café, cortesía del Instituto Dominicano del Café (INDOCAFÉ).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/img-20260911-wa0270-362bf5a2.jpg El acto se desarrolló en la Biblioteca Nacional. (JUAN GUIO)