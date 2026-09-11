7 experiencias inmersivas para descubrir en Santo Domingo

Museo Infantil Trampolín: un espacio interactivo donde los niños aprenden sobre ciencia, naturaleza, tecnología y sociedad a través del juego y la exploración. ( CEDIDA POR EL MUSEO INFANTIL TRAMPOLÍN )

Beatriz Bienzobas

Este fin de semana, Santo Domingo se presta para salir de la rutina y, al mismo tiempo, descubrir algo nuevo. Desde la historia y la cultura hasta la ciencia y la tecnología, estas siete experiencias interactivas invitan a explorar, participar y aprender de una manera mucho más entretenida. ¿Te animas?

Viaje al mundo taíno

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En plena Ciudad Colonial, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón convierte la historia indígena en una experiencia para explorar. Puedes comenzar con un audiovisual que recrea un día en un poblado taíno y continuar con pantallas interactivas y rompecabezas digitales. Además, una aplicación permite recorrer las salas con una audioguía personalizada, mientras más de 350 piezas arqueológicas completan el viaje.

@casadelcordon

Mira el universo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/imagen-planetario-dl-marvin-del-cid-139b2270.jpg (DL/MARVIN DEL CID)

Si prefieres viajar mucho más lejos, el Planetario Nónum (en el Museo de Historia Natural) te lleva al espacio sin salir de Santo Domingo. Su domo de 15 metros proyecta imágenes en 180 grados con doce proyectores de alta resolución y sonido envolvente. Este fin de semana puedes elegir entre aventuras sobre el sistema solar, astronautas accidentales o la nueva exploración lunar, en funciones entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

@museonaturalrd

Explora naufragios

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En el Museo de las Atarazanas Reales, la historia también se escucha, se observa y hasta se huele. Sus recursos interactivos permiten ubicar naufragios en las costas dominicanas y conocer sus historias mediante pantallas táctiles y audiovisuales.

Además, la sala Anforario recrea aromas de aceites, pólvora, vino, brea y especias. Es una manera sensorial de descubrir qué quedó bajo el mar.

@museodelmarrd

Aprende jugando

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/museo-ifantil-trampolin-3-23c34ffb.jpg (CEDIDA POR EL MUSEO INFANTIL TRAMPOLÍN)

Para una salida con niños, el Museo Infantil Trampolínconvierte el aprendizaje en juego. Sus nueve salas permiten explorar temas como el universo, la energía, el cuerpo humano, la naturaleza y la sociedad dominicana mediante recursos visuales, auditivos y táctiles.

A esto se suman la sala de tecnología y robótica Tekpolin, talleres, teatro y cine, para que la visita tenga más de una parada.

@museotrampolin

Realidad virtual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/imagen-centro-banreservas-ccb-6653ea50.png (CEDIDA POR EL CENTRO CULTURAL BANRESERVAS)

El Centro Cultural Banreservas ofrece una escapada sin necesidad de salir de la ciudad. En su sala de realidad virtual puedes recorrer playas, montañas, monumentos y otros paisajes dominicanos mediante contenidos en 360 grados.

La experiencia incluye videos en español, inglés y francés y se complementa con una Sala Inmersiva, donde las proyecciones, el sonido y la tecnología crean un recorrido audiovisual envolvente.

@centroculturalbr

Batalla pirata

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/imagen-whatsapp-image-2026-09-10-at-114935-am-254a4f15.jpg (INSTAGRAM THE COLONIAL GATE)

En The Colonial Gate Cinema, la historia se vuelve literalmente una experiencia multisensorial. "La Batalla de Santo Domingo" recrea el ataque de Francis Drake de 1586 mientras el público siente movimiento, viento, agua, luces y otros efectos.

También puedes acercarte a las raíces taínas con "Taínos", cortometraje seleccionado para The Arkhaios Cultural Heritage and Archaeology Film Festival 2026.

@colonialgate4d

Del teléfono al 3D

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/imagen-museo-de-las-telecomunicaciones-museosrd-f944d097.jpg (INSTAGRAM CENTRO INDOTEL)

En el Museo de las Telecomunicaciones (Centro Indotel), la tecnología sirve para viajar hacia atrás y entender cómo llegamos al mundo hiperconectado de hoy. Un túnel del tiempo, teléfonos antiguos y sonidos de distintos timbres muestran la evolución de la comunicación en el país.

También hay espacios dedicados a la radio y televisión dominicanas, mientras que otra sala suma robots, juegos 3D y un laboratorio de internet.

@centroindotel