Fallece Claudio Concepción, pionero de la crónica de arte en Santiago

El periodista y comunicador Claudio Concepción, miembro fundador de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en Santiago. ( FOTO TOMADA DE SU IG )

El periodista y comunicador Claudio Concepción, miembro fundador de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en Santiago, falleció tras una trayectoria de cinco décadas dedicada al periodismo y la comunicación.

Su carrera abarcó la prensa escrita, la radio, la televisión y, posteriormente, los medios digitales, además de mantener un estrecho vínculo con el mundo de las artes.

Concepción fue una de las figuras que contribuyó al desarrollo de la crónica de arte en Santiago, labor que inició en la prensa escrita y que posteriormente extendió a la radio, la televisión y los medios digitales.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al periódico La Información, donde comenzó a ejercer el periodismo y a desarrollar su trabajo como cronista de entretenimiento.

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En la radio santiaguera también dejó una huella importante. Fue uno de los primeros cronistas de arte de la ciudad y compartió labores con el locutor Rafael Octavio Puello, conocido como "Tavito", en el programa "Buenos días Santiago", espacio que se mantuvo durante 14 años.

La televisión regional formó parte igualmente de su recorrido profesional. Condujo programas como "Solo de arte", "Diálogo farandulero", "De farándula" y "Noche en grande", además de participar durante varios años en "A todo color", junto a la comunicadora María Luisa Estévez.

Una carrera que trascendió los medios tradicionales

Concepción también se adelantó a la transformación digital del periodismo dominicano. De acuerdo con Acroarte, fue uno de los primeros periodistas del país en contar con una página web propia, cuando internet todavía comenzaba a incorporarse al ejercicio de la comunicación.

Su trayectoria estuvo acompañada, además, por una formación y vocación artística que abarcó la música, la pintura, el dibujo y las artes plásticas.

Estudió saxofón y solfeo en la Escuela de Bellas Artes y en 1973 realizó un curso especial de periodismo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Reconocimientos oficiales

En 2020, Acroarte reconoció sus 50 años de trayectoria al dedicarle la novena edición del Premio al Mérito Periodístico.

Al año siguiente, la organización volvió a homenajearlo al designar con su nombre la oficina de la Secretaría General de Acroarte, como reconocimiento a su condición de miembro fundador y a su aporte a la institución.

Acroarte lamentó la muerte de Concepción y destacó su trayectoria como periodista, comunicador y referente de la crónica de arte en Santiago.

Los detalles sobre el velatorio y las honras fúnebres serían ofrecidos posteriormente.

Concepción deja una trayectoria de cinco décadas en la comunicación dominicana y un legado particularmente ligado al desarrollo de la crónica artística y de entretenimiento en Santiago.