Acroarte lamenta fallecimiento del periodista y cronista de arte Claudio Concepción

El veterano comunicador fue miembro fundador de la filial de Acroarte en Santiago. ( CEDIDA )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) informó con profundo pesar el fallecimiento del periodista y cronista de arte Claudio Concepción, destacado miembro de la institución y una de las figuras más importantes de la crónica de arte y espectáculos de Santiago.

Concepción fue miembro fundador de la filial de Acroarte en Santiago y durante décadas mantuvo una activa participación en la vida institucional del gremio, formando parte de diferentes directivas tanto a nivel nacional como de la filial santiaguera.

Hasta su partida, continuaba vinculado activamente a la institución y formaba parte de la directiva de Acroarte Santiago para el período 2025-2027, en calidad de secretario de Educación y Cultura.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Acroarte, Marivell Contreras, expresó su pesar por la partida del veterano cronista y destacó sus aportes al desarrollo de la institución y de la comunicación especializada en arte y espectáculos.

"Con la partida de Claudio Concepción, hemos perdido un gran miembro de nuestra institución y, sobre todo, un valioso ser humano. Su trayectoria, compromiso y entrega dejan una huella imborrable en Acroarte y en varias generaciones de periodistas y comunicadores", manifestó Contreras.

De su lado, el presidente de la filial de Acroarte Santiago, Ney Zapata, lamentó profundamente el fallecimiento de Concepción y resaltó su condición de miembro fundador, su permanente disposición de servicio y sus aportes a la consolidación de la filial santiaguera.

Como reconocimiento a su extensa trayectoria, Acroarte dedicó a Claudio Concepción la novena edición del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, celebrada en 2020, por sus 50 años de trabajo en la crónica de arte y espectáculos.

Acroarte expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a toda la comunidad periodística y artística de Santiago y del país, al tiempo que reconoce el invaluable legado dejado por quien fuera un miembro fundador, activo y comprometido con la institución

Los restos del destacado periodista y cronista de arte Claudio Concepción serán velados a partir de las 3:00 de la tarde de hoy en la Capilla A de la Funeraria INAVI, ubicada en los alrededores del Estadio Cibao, en Santiago. Mañana lunes, a las 3:00 de la tarde, se celebrará una misa de cuerpo presente en la Iglesia San José, del sector Baracoa, y posteriormente, a las 4:00 de la tarde, sus restos serán sepultados en el Cementerio de la 30 de Marzo, en Santiago.

Cinco décadas dedicadas al periodismo de arte

Claudio Rafael Concepción Pablo, nacido el 8 de noviembre de 1951 en San José de las Matas, Santiago, es un destacado periodista y cronista de arte, con mas de 50 años de ejercicio profesional ininterrumpido.

Es considerado pionero de la crónica de arte en Santiago, siendo el primer periodista en desarrollar esta sección en el periódico La Información. En 1972 inició la columna "Pentagrama", para posteriormente crear "Candilejas", una de las columnas de espectáculos de mayor permanencia y reconocimiento en Santiago de los Caballeros.

También fue pionero de la crónica de arte en la radio del Cibao. Junto al locutor Tavito Puello, fundó el programa "Buenos Días Santiago", espacio que permaneció durante 14 años y se convirtió en uno de los programas más populares de su género, sirviendo además de plataforma para nuevos talentos de la comunicación.

Desde 1993 comparte su vida con María Luisa Estévez, comunicadora, locutora, psicóloga y cronista de arte, también miembro de Acroarte.

Su legado trasciende las páginas de los periódicos y los espacios de radio, televisión y medios digitales en los que ejerció. Durante cinco décadas, Claudio Concepción fue testigo y narrador de la evolución del arte, la cultura y el espectáculo dominicano, al tiempo que sirvió de apoyo a generaciones de artistas y comunicadores.