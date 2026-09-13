El príncipe Harry y Meghan Markle comparten detalles de su nueva vida en Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan en una caminata en el castillo de Windsor el 10 de septiembre de 2022. ( KIRSTY O'CONNOR / AFP) )

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, se instalaron en el Reino Unido junto a sus hijos, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, luego de seis años de haber dejado el país para establecerse en Estados Unidos.

Este domingo, la duquesa compartió un resumen de su convivencia nuevamente en el país europeo desde el mes de agosto, esta vez con sus hijos y su perro, lejos de los deberes reales.

En el video, con el icono de la bandera de Gran Bretaña y un corazón rojo, el clip comienza con los padres caminando tomados de las manos por un camino poblado de arboles, y estos se voltean y llaman a sus hijos, Archie y Lilibet.

Luego se ven los niños corriendo y montando bicicletas, captados de espaldas, por igual calentandose en una fogata, así como la familia montada en una canoa y jugando con su perro.

Las imágenes, sin ningún texto, perciben a la familia feliz e integrándose tras la mudanza de los Estados Unidos y a la vez manda un mensajes por la ola de críticas que han recibido tras su regreso.

La respuesta del rey Carlos III

La respuesta más fuerte que han recibido y que tensan los rumores de reconciliación con la familia real fue el mensaje enviado por el rey Carlos III, quien afirmó que el príncipe Harry y su esposa Meghan no deben ser considerados "miembros activos de la familia real", ni "altezas", sino ciudadanos que actúan a título privado desde su regreso al Reino Unido.

El hijo menor del monarca británico, de 41 años, dejó el país y renunció a sus obligaciones como miembro de la realeza en 2020 junto a su esposa, de 45, por una disputa dentro de la familia real, por lo que perdieron la protección policial sistemática a la que tenían derecho.

El regreso del príncipe, que tiene el título de duque de Sussex, generó debates sobre si los contribuyentes deben asumir el costo de la seguridad de la pareja.

En una carta, Carlos III deja claro que la posición de la pareja es "similar a la de los ciudadanos" comunes que no se les debe dar la distinción de llamarlos "su alteza real".

El regreso no significa que Harry y Meghan vayan a reincorporarse a la agenda oficial de la monarquía británica. Sin embargo, Harry había expresado previamente su interés de estrechar relaciones y que sus hijos tengan más cercanía con su abuelo, el rey de Inglaterra, quien asumió el trono tras la muerte de la reina Isabel II.

En julio, Harry, Meghan y sus hijos visitaron al monarca en Highgrove, en Gloucestershire. Carlos no había visto presencialmente a sus nietos desde 2022.

Los Sussex abandonaron sus responsabilidades como miembros activos de la realeza en 2020 y posteriormente se establecieron en California. Durante estos años mantuvieron su residencia en Montecito, donde desarrollaron proyectos empresariales y audiovisuales y continuaron participando en actividades públicas de manera independiente.

Archie y Lilibet comenzarán el colegio en Reino Unido

La educación de sus hijos es uno de los elementos que acompañan este cambio. Archie y Lilibet están previstos para comenzar el próximo curso escolar en Reino Unido en septiembre.

La escuela elegida no ha sido identificada públicamente, precisamente por razones de privacidad y seguridad. La información disponible indica que ambos estudiarán en un centro británico cercano a la residencia familiar.

William y Harry, la gran asignatura pendiente

La relación entre Harry y su hermano, el príncipe William, continúa siendo uno de los principales puntos de tensión dentro de la familia Windsor.

El regreso de los Sussex coloca nuevamente a los hermanos en el mismo país después de años marcados por declaraciones públicas, entrevistas y revelaciones de Harry sobre su relación con la familia real.

Aunque la llegada de Harry y Meghan podría abrir la puerta a nuevos encuentros familiares, no existe confirmación de que se haya producido una reconciliación entre los hermanos.

Otro asunto que acompaña el regreso de Harry es su disputa por la protección policial en Reino Unido.

El duque ha mantenido durante años su preocupación por la seguridad de su familia cuando visita el país. Tras dejar sus funciones reales, perdió el acceso automático al mismo esquema de protección financiado por el Estado que tenía anteriormente y ha llevado su batalla por recuperar determinadas medidas de seguridad a los tribunales.

Daniela Pujols Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.