El Burén de Oro reconocerá por primera vez a nivel institucional cadena de valor de la gastronomía

Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, ofreció detalles del evento. ( CEDIDA POR EL EVENTO )

La gastronomía dominicana tendrá el próximo 29 de septiembre en el hotel El Embajador un nuevo espacio de reconocimiento con la primera edición de "El Burén de Oro", una gala que propone ampliar la mirada sobre quienes hacen posible el desarrollo del sector y distinguir, más allá de los fogones, los aportes de los distintos actores que conforman su cadena de valor.

Organizado por la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG) y bajo el concepto "De la raíz al Escenario", el evento se celebrará en el Hotel El Embajador, A Royal Hideaway en Santo Domingo, y nace con el propósito de reconocer a personas, instituciones, proyectos e iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la actividad gastronómica nacional.

Su primera edición contempla el reconocimiento de productores, empresas, instituciones, profesionales, proyectos sociales e iniciativas de sostenibilidad que, desde diferentes ámbitos, aportan al desarrollo de una gastronomía más sólida, responsable y competitiva.

Esta perspectiva responde a la razón de ser de la iniciativa: reconocer que detrás del resultado que llega a una mesa existe una cadena de personas, organizaciones y esfuerzos que hacen posible que la actividad gastronómica avance. Desde la producción hasta las distintas áreas que intervienen en su desarrollo, cada eslabón puede generar valor y contribuir a la consolidación del sector.

Una primera edición que busca marcar un nuevo referente

La gala contempla siete distinciones vinculadas a diferentes dimensiones de la gastronomía contemporánea: Saludable, Solidaria, Sostenible, Sociable, Satisfactoria y Global, además del Gran Burén de Oro, establecido como la máxima distinción de la Academia Dominicana de Gastronomía.

El nombre del evento también responde a esta intención. El burén, utensilio vinculado a los orígenes de la alimentación y a una tradición culinaria que antecede por siglos a la formación de la nación, representa el punto de conexión entre una herencia que forma parte de la identidad del país y la expresión gastronómica contemporánea, indica una nota de prensa.

Una plataforma que mira más allá de la gala

Como parte de esta primera edición está prevista la presencia de representantes de la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), como gesto de diplomacia gastronómica y con el objetivo de continuar estrechando los lazos que vinculan nuestra historia y nuestro futuro.

Para Luis Ros, presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, el alcance de la propuesta está precisamente en su capacidad de trascender una celebración puntual. "El Burén de Oro no ha sido concebido simplemente como una gala anual: aspiramos a construir una plataforma país."

Ros plantea que, con el paso de los años, recibir un Burén de Oro llegue a representar uno de los mayores reconocimientos para una persona, empresa o institución vinculada al sector, y que estos premios se conviertan en una ventana para mostrar al mundo la riqueza, diversidad y potencial de la cultura gastronómica nacional.