Poetas de 13 países se reunirán en Santo Domingo para la Semana Internacional de la Poesía
La cita cultural incluirá conferencias, lecturas y una gala final con la participación de 25 centros educativos
El Comité Ejecutivo de la Semana Internacional de la Poesía reveló los nombres de los escritores internacionales que vendrán al próximo evento cultural y anunció que este será inaugurado el 19 de octubre en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a partir de las cinco de la tarde.
Los miembros del Comité Ejecutivo manifestaron que se complacen en invitar a toda la comunidad nacional al acto inaugural de la jornada cultural y literaria, que se extenderá durante una semana y concluirá con una gala poética que incluirá a 25 centros educativos de los diversos niveles y otros centros culturales.
Se informó que las actividades estarán abiertas a todos los interesados.
Escritores internacionales confirmados
Entre los invitados internacionales se encuentran Gabriel Chávez Casazola, de Bolivia; William Ospina, de Colombia; Rodrigo Carrillo, de Guatemala; María Baranda, de México; Sonia Betancort, de España; Nancy Morejón, de Cuba; Carmen Rojas Larrazábal, de Venezuela, y Danilo Manera, de Italia.
También participarán Paolo de Lima, de Perú; Tanya Yavasgecheva y Daniela Aleksandrova, de Bulgaria; Roxana Miranda, de Chile; Nicolás Meusnier, de Francia, y Samuel Gregoire, de Haití, a lo que se suman más de 100 poetas dominicanos de distintas generaciones y regiones.
Comité Organizador
- El Comité Organizador de la Semana Internacional de la Poesía está integrado por los escritores Mateo Morrison, presidente de la Fundación Espacios Culturales, Inc.; José Mármol, presidente del festival, así como Soledad Álvarez, Ángela Hernández, Plinio Chaín, Basilio Belliard y Jochy Herrera.
- Otros integrantes del Comité Ejecutivo son Denisse Español, José Enrique Delmonte, Ibeth Guzmán, Bileysi Reyes y Galia Ascencio, coordinadora general. Los organizadores ya esperan la asistencia del público al acto inaugural