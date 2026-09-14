Poetas de 13 países se reunirán en Santo Domingo para la Semana Internacional de la Poesía

Soledad Álvarez y Mateo Morrison, integrantes del Comité Organizador de la Semana Internacional de la Poesía. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Comité Ejecutivo de la Semana Internacional de la Poesía reveló los nombres de los escritores internacionales que vendrán al próximo evento cultural y anunció que este será inaugurado el 19 de octubre en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a partir de las cinco de la tarde.

Los miembros del Comité Ejecutivo manifestaron que se complacen en invitar a toda la comunidad nacional al acto inaugural de la jornada cultural y literaria, que se extenderá durante una semana y concluirá con una gala poética que incluirá a 25 centros educativos de los diversos niveles y otros centros culturales.

Se informó que las actividades estarán abiertas a todos los interesados.

Escritores internacionales confirmados

Entre los invitados internacionales se encuentran Gabriel Chávez Casazola, de Bolivia; William Ospina, de Colombia; Rodrigo Carrillo, de Guatemala; María Baranda, de México; Sonia Betancort, de España; Nancy Morejón, de Cuba; Carmen Rojas Larrazábal, de Venezuela, y Danilo Manera, de Italia.

También participarán Paolo de Lima, de Perú; Tanya Yavasgecheva y Daniela Aleksandrova, de Bulgaria; Roxana Miranda, de Chile; Nicolás Meusnier, de Francia, y Samuel Gregoire, de Haití, a lo que se suman más de 100 poetas dominicanos de distintas generaciones y regiones.

Comité Organizador

El Comité Organizador de la Semana Internacional de la Poesía está integrado por los escritores Mateo Morrison , presidente de la Fundación Espacios Culturales, Inc.; José Mármol , presidente del festival, así como Soledad Álvarez , Ángela Hernández , Plinio Chaín, Basilio Belliard y Jochy Herrera.

está integrado por los escritores , presidente de la Fundación Espacios Culturales, Inc.; , presidente del festival, así como , , Plinio Chaín, Basilio Belliard y Jochy Herrera. Otros integrantes del Comité Ejecutivo son Denisse Español, José Enrique Delmonte, Ibeth Guzmán, Bileysi Reyes y Galia Ascencio, coordinadora general. Los organizadores ya esperan la asistencia del público al acto inaugural