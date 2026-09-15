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La Semana de Bellas Artes 2026
La Semana de Bellas Artes 2026

Bellas Artes inaugura la Semana de Bellas Artes 2026

La programación se desarrolla del 14 al 18 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito

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    Bellas Artes inaugura la Semana de Bellas Artes 2026
    Wanda Camilo, directora del Ballet Folklórico Nacional Dominicano, al centro, junto a bailarines y autoridades de Bellas Artes. (SUMINISTRADA POR COMUNICACIONES DE BELLAS ARTES)

    El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, inauguró la Semana de Bellas Artes 2026, una jornada que reúne actividades de formación y difusión artística.

    Durante la apertura, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó la capacitación como parte del desarrollo del sector cultural dominicano. 

    Esta quinta edición está dedicada a la escritora, crítica de arte y gestora cultural Natacha Sánchez, por su aporte a la vida cultural del país y su vínculo con el Teatro Nacional y la Fundación Amigos del Teatro Nacional.

    Como parte de la jornada inaugural, el director del Ballet Nacional Dominicano, Pablo Pérez, y el coreógrafo Eric Guzmán presentaron el proceso creativo de "Salomé: Alma de Patria", obra inspirada en la vida y legado de Salomé Ureña. La pieza cuenta con música original del compositor Junior Lomba.

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    Infografía
    Bailarines durante la puesta en escena. (SUMINISTRADA POR COMUNICADIONES DE BELLAS ARTES.)

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    • La programación continúa hasta el viernes 18 de septiembre, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional Eduardo Brito. Incluye conferencias, charlas, conciertos didácticos y demostraciones artísticas.
    • Las actividades son gratuitas y abiertas al público, con entrada por orden de llegada hasta completar el aforo.
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