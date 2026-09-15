Bellas Artes inaugura la Semana de Bellas Artes 2026

Wanda Camilo, directora del Ballet Folklórico Nacional Dominicano, al centro, junto a bailarines y autoridades de Bellas Artes. ( SUMINISTRADA POR COMUNICACIONES DE BELLAS ARTES )

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, inauguró la Semana de Bellas Artes 2026, una jornada que reúne actividades de formación y difusión artística.

Durante la apertura, la directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó la capacitación como parte del desarrollo del sector cultural dominicano.

Esta quinta edición está dedicada a la escritora, crítica de arte y gestora cultural Natacha Sánchez, por su aporte a la vida cultural del país y su vínculo con el Teatro Nacional y la Fundación Amigos del Teatro Nacional.

Como parte de la jornada inaugural, el director del Ballet Nacional Dominicano, Pablo Pérez, y el coreógrafo Eric Guzmán presentaron el proceso creativo de "Salomé: Alma de Patria", obra inspirada en la vida y legado de Salomé Ureña. La pieza cuenta con música original del compositor Junior Lomba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/14-semanabellasartesballetnacionaldominicanobnd-15-6d53017d.jpg Bailarines durante la puesta en escena. (SUMINISTRADA POR COMUNICADIONES DE BELLAS ARTES.)

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La programación continúa hasta el viernes 18 de septiembre, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional Eduardo Brito. Incluye conferencias, charlas, conciertos didácticos y demostraciones artísticas.

continúa hasta el viernes 18 de septiembre, desde las 7:00 de la noche, en la del Eduardo Brito. Incluye conferencias, charlas, conciertos didácticos y demostraciones artísticas. Las actividades son gratuitas y abiertas al público, con entrada por orden de llegada hasta completar el aforo.

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