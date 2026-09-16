Arena Santo Domingo: la nueva casa para grandes espectáculos con capacidad de hasta 13 mil personas

Así se ve la Arena Santo Domingo, el nuevo recinto para espectáculos que abrirá en pocas semanas. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

Durante años, los grandes conciertos en República Dominicana han tenido que adaptarse a espacios que no necesariamente fueron construidos para recibirlos. Estadios, teatros y estructuras temporales han servido para sostener una industria que crece, pero que todavía enfrenta limitaciones de infraestructura.

La respuesta empieza a tomar forma en Santo Domingo.

Arena Santo Domingo es el proyecto que impulsa el productor Saymon Díaz para crear un recinto cerrado, flexible y diseñado desde su origen para conciertos, espectáculos familiares, eventos corporativos y producciones internacionales.

“La idea es que esto lo pueda utilizar todo el mundo, no solo nosotros”, afirma Díaz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-123055-pm-5fae8601.jpeg Saymon Díaz, productor. (LUDUIS TAPIA)

Una arena para distintas escalas

El proyecto ocupa aproximadamente 70,000 metros cuadrados, incluyendo estacionamientos, y tendrá capacidad para entre 9,000 y 9,500 personas sentadas, dependiendo de la configuración. Con público de pie en el área del piso, podría alcanzar unas 13,000 personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-123055-pm-1-20c813bc.jpeg Imagen del interior de la Arena de Santo Domingo. (LUDUIS TAPIA)

La idea es que no tenga que utilizarse siempre a máxima capacidad.

El recinto podrá adaptarse a eventos de unas 1,000 personas, formatos teatrales, convenciones, ferias, actividades corporativas y espectáculos familiares.

“Si tú quieres hacer un evento de cinco mil, se puede hacer de cinco mil. Si quieres hacer uno de nueve mil y pico, también”, explica Díaz.

Una experiencia que comienza afuera

El complejo contempla unos 1,500 estacionamientos dentro del terreno y otros 3,500 a 4,000 espacios al otro lado de la calle, para un total cercano a 5,000.

También tendrá una plazoleta de unos 10,000 metros cuadrados con áreas de comida y bebidas, activaciones de marcas y espacios de encuentro para el público.

Pero la propuesta no se queda en la experiencia del espectador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-123055-pm-2-be22c1f5.jpeg Imagen de la Arena Santo Domingo. (LUDUIS TAPIA)

La arena contará con más de 30 puertas de emergencia, sistema contra incendios y una configuración de asientos que permitirá controlar el aforo de cada espectáculo.

“La idea es que aquí no haya forma de sobrevender boletas”, sostiene Díaz.

Al ser un recinto cerrado, además, los eventos estarán menos expuestos a las condiciones meteorológicas que suelen afectar las producciones al aire libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-123055-pm-1-a4cda6f0.jpeg Así luce la Arena Santo Domingo. (LUDUIS TAPIA)

Lo que ocurre detrás del escenario

El proyecto también fue pensado para resolver parte de la logística de las grandes producciones.

Contará con camerinos para artistas, músicos e invitados, además de una zona de carga y descarga para camiones. Luces, sonido, pantallas, instrumentos y estructuras podrán movilizarse directamente desde esa área.

El recinto incorporará tratamiento acústico con paneles de madera y materiales absorbentes para controlar la reverberación y reducir la salida de sonido hacia el exterior.

La infraestructura del escenario también busca facilitar cambios rápidos entre eventos, con la intención de que diferentes espectáculos puedan realizarse en días consecutivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-120159-pm-1-3f93bf98.jpeg Imagen suministrada sobre la Arena Santo Domingo.

Un espacio para los artistas dominicanos

Uno de los mercados que Díaz identifica como importantes es el de los artistas nacionales que pueden reunir varios miles de personas, pero que no necesariamente tienen la convocatoria para llenar un estadio.

Ahí la arena busca ocupar un espacio intermedio.

Díaz señala que producir un concierto en un estadio puede implicar costos adicionales por estructuras temporales, protección del terreno y adaptaciones que no serían necesarias en una instalación diseñada específicamente para espectáculos.

La arena también apunta al mercado corporativo, con convenciones, lanzamientos, fiestas empresariales y otras actividades de gran formato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-123054-pm-7d1c41f5.jpeg Saymon Díaz, productor. (LUDUIS TAPIA)

La apertura, en noviembre

La inauguración está prevista para noviembre. Según Díaz, la estructura se encuentra aproximadamente en un 85 % de terminación, mientras continúan trabajos en las áreas exteriores y sistemas como la climatización.

Antes de entrar en su programación habitual se contempla realizar un primer evento con artistas locales, que también servirá para probar los accesos y la operación del recinto.

El primer artista internacional será anunciado próximamente.

El nombre comercial podría cambiar si se concreta un acuerdo de patrocinio con una institución financiera u otra marca. Sobre la inversión, Díaz solo adelanta que supera varios cientos de millones de pesos y que la cifra definitiva aún no está cerrada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-123055-pm-2-92e151da.jpeg La Arena de Santo Domingo. (LUDUIS TAPIA)

Arena Santo Domingo busca, en definitiva, ocupar un espacio que hasta ahora ha estado entre los teatros y los estadios: un recinto de capacidad intermedia, pero con infraestructura permanente para producir espectáculos de distintas dimensiones.

Su verdadero examen comenzará cuando abra las puertas y el público ocupe sus gradas. Será entonces cuando el proyecto tendrá que demostrar si puede convertirse en esa nueva casa que la industria del entretenimiento dominicano lleva años esperando.

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