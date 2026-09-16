Estrenan el tráiler de la película "Marileidy" en plena temporada invicta de Marileidy Paulino

En medio de una temporada invicta y uno de los momentos más extraordinarios de su carrera deportiva, la historia de Marileidy Paulino comienza un nuevo recorrido, esta vez en la pantalla grande.

Este miércoles fueron presentados oficialmente el tráiler y el póster de Marileidy, película de ficción inspirada en hechos reales sobre la vida de la campeona olímpica dominicana, que llegará a los cines de todo el país el próximo 22 de octubre.

El lanzamiento coincide con un año excepcional para Paulino. La velocista dominicana acaba de conquistar en Budapest el título de los 400 metros del World Athletics Ultimate Championship, alcanzando su duodécima victoria consecutiva en la distancia y manteniéndose invicta en todas las disciplinas en las que ha competido durante 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-40919-pm1-1b4ba1d9.jpeg Póster de la película Marileidy. (CEDIDA)

Número uno del ránking mundial de los 400 metros, Paulino conquistó además este año su cuarta corona de la Diamond League, tras una campaña invicta en el circuito. Entre sus actuaciones sobresale el registro de 48.48 segundos logrado en París, récord de la Diamond League y su mejor marca mundial de la temporada.

Es precisamente detrás de esa sucesión de triunfos donde comienza la historia que propone Marileidy.

La película busca acercar al público a la mujer detrás de la campeona, recorriendo sus orígenes, los desafíos y sacrificios que marcaron su camino, así como la resiliencia, disciplina y compromiso que la llevaron a convertirse en una de las grandes figuras del atletismo mundial.

"Presentar esta película precisamente en un momento en que Marileidy vive una temporada invicta tiene un significado muy especial", expresó Jessica Hasbún, productora ejecutiva y general de la película.

"El mundo está viendo a una atleta extraordinaria, pero nosotros queremos que también conozca a la mujer detrás de cada victoria: de dónde viene, todo lo que tuvo que superar y la disciplina con la que construyó este camino".

Un retrato íntimo

"Marileidy nace para preservar esa historia y mostrar que detrás de una campeona hay una vida profundamente humana que puede inspirar a muchas generaciones".

La historia parte de los propios escritos y de las vivencias recogidas en el diario de Marileidy Paulino.

A partir de ese material, el guionista Junior Rosario construyó un relato íntimo y sensible que traslada al cine episodios determinantes de su vida y permite conocer una dimensión que va más allá de las medallas y los récords.

La atleta dominicana Yisneidy Alcántara interpreta a Marileidy Paulino y, para asumir el personaje, atravesó un proceso especial de preparación física y actoral. La producción incorporó además atletas reales en distintas secuencias, una decisión que aporta autenticidad y credibilidad a las escenas de atletismo.

El elenco reúne también a Isaac Morantus, Suzette Reyes y Lia Lockhart, junto al actor cubano-colombiano Yarlo Ruiz, quien interpreta al entrenador cubano de Paulino.

La película fue dirigida por Tito Rodríguez, con dirección de fotografía de Oliver Mota y producción de línea de Yuneidys Lachapell. Los productores ejecutivos y generales son Jessica Hasbún y Kelvin Liria, de Orgullo de Quisqueya y Quisqueyanos Valientes. Liria también tuvo a su cargo la edición.

El proyecto tiene sus raíces en la serie documental Quisqueyanos Valientes, creada en 2016 por Hasbún y Liria para retratar las historias de los atletas dominicanos de alto rendimiento.

"Esta película representa el compromiso de contar con sensibilidad, respeto y autenticidad una historia profundamente dominicana. Llevar la vida de Marileidy al cine ha sido un desafío creativo y humano, pero también el privilegio de contribuir a preservar su legado e inspirar a las generaciones presentes y futuras", afirmó Kelvin Liria.

Rodaje

Rodada en febrero de 2025, la producción recorrió distintas localidades de República Dominicana, entre ellas Nizao, tierra natal de Marileidy; la Base Aérea de San Isidro, el Mercado de Honduras y el Albergue Olímpico. El rodaje también se trasladó a Colombia, con escenas filmadas en Barranquilla y Cartagena.

Como complemento de la producción, The Making of Marileidy muestra el detrás de cámaras, entrevistas exclusivas y parte del proceso creativo que hizo posible llevar esta historia a la pantalla grande.

El tráiler y el póster oficial de Marileidy fueron revelados este miércoles 16 de septiembre durante la Emisión Estelar de Noticias SIN con Alicia Ortega.

La producción tendrá una premier privada en Santo Domingo el 20 de octubre y otra en Santiago el 21, antes de su estreno oficial en los cines de todo el país el 22 de octubre de 2026.

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