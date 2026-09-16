Funglode inmortaliza el legado de Jimmy Sierra con la creación del primer Club de Lectura

Triana Aybar, Basilio Belliard y Samuel Sierra Gómez, durante el nacimiento del primer club de lectura de Funglode. ( DIARIO LIBRE )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) sacó a luz oficialmente su primer Club de Lectura, que llevará por nombre "Jimmy Sierra", en honor al cineasta, escritor, historiador y gestor cultural dominicano Julio Samuel Sierra, fallecido en 2020, que fue un aliado importante de la promoción de la lectura en Funglode.

El acto se realizó en la sede de la fundación con la presencia de Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) de Funglode; Triana Aybar, coordinadora del Club de Lectura Jimmy Sierra, y el abogado Samuel Sierra Gómez, hijo del homenajeado, y Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch, en conjunto con gestores culturales y jóvenes lectores.

Pimentel enmarcó la iniciativa en el compromiso institucional de la fundación y al interés de que una nueva generación de lectores y escritores encuentre un lugar donde convergan sus ideas. Asimismo, destacó el vínculo histórico de Jimmy Sierra con Funglode, al recordar que el autor les facilitaba los libros al expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández, en sus tiempos juveniles y estudiantiles en Villa Juana.

Su amistad, pasión por los libros e ideas políticas duró toda la vida.

Una iniciativa para aprender a pensar, no solo a leer

Triana Aybar, coordinadora del club de lectura, comentó a Diario Libre que una iniciativa transversal de varias áreas de Funglode, y no será un espacio de lectura tradicional. "Tiene la particularidad de que va a gozar tanto de autores dominicanos como internacionales y lo vamos a hacer acompañar en algunas ocasiones con actividades particulares. Si el libro que estamos leyendo hay alguna obra, alguna película relacionada en el cine, pues también vamos a hacer visitas al cine o visitas guiadas a museos".

Aybar precisó que serán tertulias con enfoque filosófico y reflexivo, con interacción internacional, principalmente con clubes de España y con aliados como la librería Pérgamo del país europeo. La sede oficial será la Biblioteca Juan Bosch.

El primer libro que inaugura estos encuentros literarios, seleccionado mediante una tómbola, es el cuento "La ventana" (1951) de la Premio Nacional de Literatura 2002, Hilma Contreras.

Sobre el propósito, Triana Aybar definió tres ejes:

desarrollar la capacidad crítica en los jóvenes, porque ciertamente ayudar a pensar, desarrolla el que podamos nosotros también tener capacidad inventiva.

en los jóvenes, porque ciertamente ayudar a pensar, desarrolla el que podamos nosotros también tener capacidad inventiva. Y lo segundo, pues abrirnos más al diálogo y a ser más asertivos. Y como tercero, motivar a la cultura, aprender sobre la cultura, cultura dominicana , cultura internacional".

Los encuentros serán mensuales, cada segundo jueves de cada mes, siendo el segundo jueves de octubre la primera tertulia oficial. La comunicación entre miembros será continua vía virtual, correo y presencial.

Si mi papá estuviera vivo, estuviera muy feliz"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/20f6d00f-ae32-4e4d-8e9a-709ef900424b-4299bbb2.jpg Samuel Sierra Gómez habló del legado de su padre, Jimmy Sierra. (DIARIO LIBRE)

Samuel Sierra Gómez, ofreció unas sentidas palabras en honor a su padre y agradeció en nombre de la familia.

Recordando la pasión de Sierra por la literatura,reflexionó sobre el valor de las enseñanzas con el tiempo: "Cuando uno es niño a veces uno no se da cuenta de la importancia de la enseñanza de los padres y no lo valora quizás en su momento, sobre todo en etapas de niñez y de adolescencia, pero cuando uno se va volviendo adulto es cuando realmente uno le da el valor".

"Cuando vi a doña Josefina, Aida, Katherine, Adriana, a Basilio, que me extendieron esta invitación yo dije wow, yo sé que si mi papá estuviera vivo estuviera muy feliz, muy contento de que un club de lectura de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que él tanto amó va a llevar su nombre. Para mí como hijo es un privilegio realmente ver que se lleve a cabo esto".

Aporte a la cultura dominicana

Oriundo de Najayo, San Cristóbal, Jimmy Sierra se erigió como uno de los dominicanos de más sólida formación cultural del país.

Fundó a los 14 años del periódico "El Crítico del Primero E", creador del Club Estudiantil de Jóvenes Amantes de la Cultura (CEJAC), del Movimiento Cultural Universitario (MCU), del Diccionario Cultural Dominicano, director de las películas "Lilís" y "El caballero de la medianoche", y de documentales emblemáticos como "7 Días con el Pueblo".

Sierra dedicó su vida a alfabetizar, formar y llevar la cultura a los barrios más apartados. Su novela "Idolatría" es considerada una obra cumbre de la literatura nacional.