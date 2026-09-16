Danza en Punto presenta espectáculo de ballet “Sinfonía de Naciones”

Las estudiantes utilizaron distintos vestuarios y coreografías acompañadas de música representativa de cada país. ( FOTO CEDIDA POR DANZA EN PUNTO )

La academia Danza en Punto presentó el espectáculo de ballet “Sinfonía de Naciones”, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

La producción estuvo compuesta por nueve números inspirados en diferentes países y culturas. El espectáculo inició y concluyó con República Dominicana, mientras que durante la presentación se representaron China, Brasil, Arabia Saudí, México, Rusia y España. Fue ejecutada el pasado domingo 13 de septiembre.

Las estudiantes utilizaron distintos vestuarios y coreografías acompañadas de música representativa de cada país, indica una nota de prensa de la academia.

"La presentación contó además con la participación de una bailarina invitada de la Academia de Ballet Susana Fortuna en la parte clásica, mientras que la compañía Explicitus participó en el cierre dedicado al merengue dominicano", dice el documento.

“Sinfonía de Naciones” fue dirigida por Kiara Lisbeth Soto Fortuna, directora de Danza en Punto, quien explicó que la producción buscó mostrar el ballet como un lenguaje universal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2026-09-16-at-93821-pm-3627acbe.jpeg Representación dominicana. (FOTO CEDIDA POR DANZA EN PUNTO)

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“Fue muy especial poder abrir y cerrar con nuestra propia bandera”, expresó Soto Fortuna.

Danza en Punto es una academia dedicada a la formación artística y técnica en ballet, con programas dirigidos al desarrollo del talento y la disciplina de sus estudiantes.